Göğüs problemi kadınlarda psikolojiyi etkiliyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Defne Erkara, “Süt vermek için olan ancak günümüzde kadın kozmetik ve görselinin önemli bir parçası olan memenin, formundaki bozukluklar kadınları mutsuz ediyor. Hal böyle olunca estetik cerrahların kapısını aşındırıyorlar. Memeleri küçük ve büyük, sarkık ve dik diye basitçe ayırmak mümkün değildir. Her kadın sadece kendi memesini gördüğünden yukarıdaki değerlendirme dışında bir değerlendirme yapamaz. Tabi yukarıdaki kavramların bir de vücuda göre ve subjektif değerlere göre belirlendiğini düşünürsek milyonlarca farklı meme var diyebiliriz. İşin bir de meme başı şekli, boyutu bölümü var ki o daha da karmaşık. Bugün daha çok farklı forma sahip küçük memelere yapılabilecek meme büyütmeden bahsedeceğim.

Meme büyütme ameliyatı; bu konuda çok şey yazıldı. Bu yazıda detaya girmeyeceğim. Sadece en çok kullanılan yöntem silikonla meme büyütmedir ve vücut yapısı uygun olanlara da yağ enjeksiyonu ile meme büyütme yapılabilir diyeceğim. Tüp meme deformitesi; ülkemizde memesinin küçük olduğunu düşünerek estetik cerrahlara başvuruda bulunan kadınların yüzde 10'unda tüp meme deformitesi mevcut. Bu meme şeklinin ana özelliği meme başının çok büyük olması, hatta biberon başına benzemesi, memenin tüp şeklinde aşağı doğru sarkması ve meme alt yuvarlaklığının olmamasıdır. Bu kadınlar kendi memeleri dışında meme görmediklerinden, sadece memelerinin küçük olduğunu düşünürler. Bu şekil bozukluğunun da dereceleri vardır. Meme büyütme işlemi de buna göre planlanır. Tabanı aşırı dar olmayan memelerde, meme başı da aşırı büyük değil ise sadece meme silikonu koyarak sorun çözülebilir.