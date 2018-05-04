Göğüslerinizin sağlığı için yapmanız gerekenler

Soğuk suyla yıkanın

Buz gibi bir duş çok hoş olmayabilir, ancak cilt tonu için çok önemlidir. Bunu her gün yapamıyorsanız, göğsünüze buz küpleri veya soğuk bir gazlı bez uygulayın.

Belinizi düz tutun

Omuzlarınızı her zaman düz tutmaya çalışın bu hem görünüm hem de kaslarınız için sağlıklı olacaktır.

Göğüslerinize basınçtan kaçının

Her zaman göğüslerinize uygun iç çamaşırı seçin. Dar sütyenler göğüsleri yukarı doğru iter rahatsızlık hissi oluşur ve kan akışını bozar.

Doğru spor yapın

Koşu, aerobik ve diğer aktif sporlar genel şekliniz ve sağlığınız için iyi olabilir, ancak keskin hareketler yumuşak doku hasarına yol açtığı için memeleriniz için zararlı olabilirler. Asla özel sutyen olmadan koşmayın veya zıplamayın.

Güneşten kaçının

Güneş koruyucu olmadan güneşlenme cildin kurumasına ve elastikiyetinin kaybolmasına neden olur. Göğüslerinizin şeklini korumak istiyorsanız, şezlong veya plaj üzerinde üstsüz uzanmak iyi bir fikir değildir.