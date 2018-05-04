KADIN

Göğüslerinizin sağlığı için yapmanız gerekenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.05.2018 09:11 | Son Güncelleme

Mükemmel göğüslere sahip olmak her kadının hayalidir ancak daha önemli olan şey sağlıktır. Göğüslerinizin sağlığı için yapmanız gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Göğüslerinizin sağlığı için yapmanız gerekenler

Soğuk suyla yıkanın

1

Buz gibi bir duş çok hoş olmayabilir, ancak cilt tonu için çok önemlidir. Bunu her gün yapamıyorsanız, göğsünüze buz küpleri veya soğuk bir gazlı bez uygulayın.

Belinizi düz tutun

2

Omuzlarınızı her zaman düz tutmaya çalışın bu hem görünüm hem de kaslarınız için sağlıklı olacaktır.

Göğüslerinize basınçtan kaçının

8

Her zaman göğüslerinize uygun iç çamaşırı seçin. Dar sütyenler göğüsleri yukarı doğru iter rahatsızlık hissi oluşur ve kan akışını bozar.

Doğru spor yapın

4

Koşu, aerobik ve diğer aktif sporlar genel şekliniz ve sağlığınız için iyi olabilir, ancak keskin hareketler yumuşak doku hasarına yol açtığı için memeleriniz için zararlı olabilirler. Asla özel sutyen olmadan koşmayın veya zıplamayın.

Güneşten kaçının

5

Güneş koruyucu olmadan güneşlenme cildin kurumasına ve elastikiyetinin kaybolmasına neden olur. Göğüslerinizin şeklini korumak istiyorsanız, şezlong veya plaj üzerinde üstsüz uzanmak iyi bir fikir değildir.

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