Göğüslerinizin sağlığı için yapmanız gerekenler

Soğuk suyla yıkanın
Buz gibi bir duş çok hoş olmayabilir, ancak cilt tonu için çok önemlidir. Bunu her gün yapamıyorsanız, göğsünüze buz küpleri veya soğuk bir gazlı bez uygulayın.
Belinizi düz tutun
Omuzlarınızı her zaman düz tutmaya çalışın bu hem görünüm hem de kaslarınız için sağlıklı olacaktır.
Göğüslerinize basınçtan kaçının
Her zaman göğüslerinize uygun iç çamaşırı seçin. Dar sütyenler göğüsleri yukarı doğru iter rahatsızlık hissi oluşur ve kan akışını bozar.
Doğru spor yapın
Koşu, aerobik ve diğer aktif sporlar genel şekliniz ve sağlığınız için iyi olabilir, ancak keskin hareketler yumuşak doku hasarına yol açtığı için memeleriniz için zararlı olabilirler. Asla özel sutyen olmadan koşmayın veya zıplamayın.
Güneşten kaçının
Güneş koruyucu olmadan güneşlenme cildin kurumasına ve elastikiyetinin kaybolmasına neden olur. Göğüslerinizin şeklini korumak istiyorsanız, şezlong veya plaj üzerinde üstsüz uzanmak iyi bir fikir değildir.
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