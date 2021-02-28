Gökçeada açıklarında batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Bulut'un cansız bedeni bulundu

Çanakkale iline bağlı Gökçeada'nın Laz Koyu açıklarında 5 metrelik fiber teknenin batması sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sonunda, batan teknenin yaklaşık 40 metre açığında, 22 metre derinlikte Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Bulut'un cenazesi, daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bulut'un cenazesi daha sonra memleketi Bartın'a gönderilecek.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber tekne ile geçen cuma günü balık tutmak için denize açıldı. Teknenin alabora olmasıyla Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İki uzman erbaş ise yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise suda kayboldu.

Evli ve iki çocuk babası Musa Bulut'un cansız bedenine bu gece yarısı ulaşıldı. Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise sürüyor.

