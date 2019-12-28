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  4. Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 21:34 | Son Güncelleme

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak 6 sefer iptal edildi

ÇANAKKALE (AA) - Ege Denizi ile Marmara'nın bir bölümünde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 6 feribot seferi düzenlenemeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe ile Gökçeada arasındaki 09.00, 15.00 ve 20.00, Gökçeada ile Kabatepe arasındaki 07.00, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki seferler geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 10.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya da saat 15.00'te sefer yapılacak, diğer güzergahlarda ise ulaşım normal olarak gerçekleştirilecek.

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Çanakkale deniz ulaşımı feribot fırtına gökçeada iptal sefer

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