Gökçeada’da feribot seferlerine ’fırtına engeli’

Çanakkale’de Gökçeada’ya yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege’de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada’dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe’den saat 09.00 ve 14.00 seferleri yapılacağını, diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
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