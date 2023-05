Gökhan Özen yıllara meydan okuyor! Türkiye'yi terk etmişti...

'Aramazsan Arama', 'Budala', 'Vah Vah' gibi şarkılarıyla 2000’li yıllara damga vuran ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı Gökhan Özen son haliyle merak konusu oldu.

Uzun süre önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'ya yerleşen Gökhan Özen geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçirdiğini duyurarak durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

ESKİ EŞİYLE SORUNLAR YAŞIYOR

İki kızı olan 43 yaşındaki Gökhan Özen yıllara meydan okuyor. Özen geçtiğimiz yıllar kızlarının annesi ile de sorunlar yaşamıştı ve bu konuda da "Los Angeleste kaldığım 6 yıllık süreçte her sene 3-5 kez gittiğim ülkeme gecen sene ilk defa hiç gitmemişim. Evet 1 yıl olmuş buradayım. Bu 6 yıllık süreçte işimi gücümü tüm yaşantımı her defasında yarıda kesip yine de büyük mutlulukla ülkeme koşma sebebim kızlarımdı. Kızlarımla olan ilişkimiz ve en doğal baba kız hakkımız terk edilmişlik krizleri geçiren sorunlu bir anne ve panik içerisinde suç örtbası peşine düşmüş ailesi tarafından her türlü tehdit, iftira ve kötülüğe baş vurularak alt üst edildi" demişti.

Spor yaparak formunu koruyan Özen projeleri için de yurt dışında çalışmaları sürdürüyor.

JET SKI İLE KAYBOLMASI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kıbrıs'ta tatil yapan Gökhan Özen'in arkadaşı Serkan Kula ile 2003 yılında Kıbrıs'ta jet ski ile açıldıktan sonra kaybolması uzun süre gündemde kalmıştı. 15-16 saat sonra bulunan Özen'in reklam için bu durumu yaşadığı da uzun süre konuşulmuştu.