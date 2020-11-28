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  4. Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi

28.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı.

Gökyüzünde arbede, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu öne sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede çıktı.

'YETER YA' DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

Yolculardan biri, cep telefonuyla yaşananları görüntüledi. Arbede sırasında bir kadın yolcunun 'Yeter ya' diyerek çığlık attığı görüntüde, kabin görevlilerinin inişte olduklarını belirterek, tarafları ayırmaya çalışıyor. Bir kabin görevlisi ise 'Herkes otursun, iniyoruz' diye bağırıyor.

Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da devam eden tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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Kaynak: DHA


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