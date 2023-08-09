HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Gökyüzünde muhteşem anlar! Yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı

Gökyüzünde muhteşem anlar! Yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı

09.08.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde 25 yaşındaki müzisyen Ahmet Kuram, yamaç paraşütü yaparken enstrüman çaldı.

Müzisyen Ahmet Kuram, Dinek Mahallesi'nde yaklaşık 800 metre yükseklikte Yassıtepe mevkisindeki pistte tandem (ikili) uçuşu yaptı.

Kuram, havada bir süre saksafon çalarken aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Bir süre havada kalan Kuram, Kleopatra Plajı'na iniş yaptı.

Türk müziği devlet konservatuarı mezunu Kuram, gazetecilere, 8 yıldır saksafon çaldığını belirterek, "Uzun zamandır hayalimdi. Ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istedim ve ilk kez uçuş yaptım. Yükseklik korkumu da böylece yendim. Bundan sonra daha farklı ekstrem sporlarla saksafonu birleştirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşine kurşun yağdırdı! Eski eşine kurşun yağdırdı!
Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili araştırmanın sonucu şoke etti!Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili araştırmanın sonucu şoke etti!
Zammı kabul etmeyen kiracıya uygunsuz fotoğraf!Zammı kabul etmeyen kiracıya uygunsuz fotoğraf!
Anahtar Kelimeler:
antalya yamaç paraşütü

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Masadaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoğun bakımda

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Gelin 41, damat 16 yaşında! “En iyi arkadaşımın oğluyla evlendim"

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.