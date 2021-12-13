HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olun

Gökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olun

13.12.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökyüzünde uçan taksiler görmek muhtemelen gelecekten bir gün gerçek olacakmış görünüyor. Ancak Hyundai tarafından yapılan bir açıklama aslında bunun çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor.

Gökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olun

Fütüristik çağların bir ürünü gibi görünen bu tarz araçlar aslında bize hiç olmadığı kadar yakın. Dünyanın en büyük otomobil markaları içerisinde yer alan Hyundai konu ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Hatta şirket daha da ileriye giderek tarih verdi.

İŞTE VERİLEN TARİH

Yapılan açıklamalara göre uçan taksiler 2030 yılına kadar seri üretim şeklinde kullanılacak. Hyundai Avrupa departmanı tarafından gerçekleştirilen açıklamalara bakılırsa sadece 9 yıl sonra bu uçan araçları görmemiz mümkün olacak.

Bu tür taksi hizmetlerinin Uber tarafından verileceği ifade ediyor. Hyundai burada sadece otomobil üreticisi olacak. Yani şirket taşımacılık yapmayacak. Uçan taksi modellerinin özellikle kalabalık şehirlerde trafiği önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor. Böylece şehir hayatına kolaylık sağlayacak.

Hyundai Avrupa departmanı yöneticilerinden bir tanesi olan Michael Cole tarafından yapılan açıklamalara göre gökyüzü seyahatleri şehir gürültüsünü önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca sıfır emisyonlu yapılar ile birlikte bu araçların çevreye duyarlı olacağı ifade ediliyor. Gökyüzünde uçan taksiler önümüzdeki yıllarda fazlasıyla favori olacak.

Bahsi geçen uçan taksiler gerçek araçlara benzeyecek ve drone sistemi ile çalışacak. 300 ile 600 metre arasında yüksekliğe çıkabilen aracın 290 km/sa hız kapasitesi bulunacak.

Uçan araba yapımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ısrarcı: Hayal mi gerçek mi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor! Oğlunun ısrarıyla aldı, şimdi ustalarına taş çıkarıyor!
Facebook'tan çağrı: Beni hack'leyinFacebook'tan çağrı: Beni hack'leyin
Anahtar Kelimeler:
Hyundai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Canlı yayında sinir krizi geçirmişti! Serkan Kıyak intihar etti

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

Asgari ücrette kritik hafta! Netleşecek

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

7 yaşındaki kızını öldürmüştü! Vahşette tüyler ürperten detay...

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Sosyal medyadan duyurdu! "127 liraydı 325 lira oldu"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Yıllar süren dayı dehşeti! "Senin sonun da Başak gibi olacak"

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

Sözleşmeli er dehşet saçtı! Kadın polis kanlar içinde yere yığıldı

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.