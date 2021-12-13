Gökyüzünde uçan taksiler görmeye hazır olun

Fütüristik çağların bir ürünü gibi görünen bu tarz araçlar aslında bize hiç olmadığı kadar yakın. Dünyanın en büyük otomobil markaları içerisinde yer alan Hyundai konu ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Hatta şirket daha da ileriye giderek tarih verdi.

İŞTE VERİLEN TARİH

Yapılan açıklamalara göre uçan taksiler 2030 yılına kadar seri üretim şeklinde kullanılacak. Hyundai Avrupa departmanı tarafından gerçekleştirilen açıklamalara bakılırsa sadece 9 yıl sonra bu uçan araçları görmemiz mümkün olacak.

Bu tür taksi hizmetlerinin Uber tarafından verileceği ifade ediyor. Hyundai burada sadece otomobil üreticisi olacak. Yani şirket taşımacılık yapmayacak. Uçan taksi modellerinin özellikle kalabalık şehirlerde trafiği önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor. Böylece şehir hayatına kolaylık sağlayacak.

Hyundai Avrupa departmanı yöneticilerinden bir tanesi olan Michael Cole tarafından yapılan açıklamalara göre gökyüzü seyahatleri şehir gürültüsünü önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca sıfır emisyonlu yapılar ile birlikte bu araçların çevreye duyarlı olacağı ifade ediliyor. Gökyüzünde uçan taksiler önümüzdeki yıllarda fazlasıyla favori olacak.

Bahsi geçen uçan taksiler gerçek araçlara benzeyecek ve drone sistemi ile çalışacak. 300 ile 600 metre arasında yüksekliğe çıkabilen aracın 290 km/sa hız kapasitesi bulunacak.

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