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Gölete düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2020 20:10 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düşen 4 aylık hamile inek, itfaiye ekiplerince 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Gölete düşen hamile inek saatler sonra kurtarıldı

Olay, saat 08.00 sıralarında Yayla Atlı mevkisinde meydana geldi. Çoban Özcan Dirik, Efendi Atlas'a ait inekleri yaylada otlatmaya çıkardı.

Bu sırada, 3 yaşındaki 4 aylık hamile inek, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak gölete düştü. Dirik'in ihbarı üzerine olay yerine 3 iş makinesi ile 15 itfaiye eri ve 6 çiftlik çalışanı geldi. Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, gölete inip, halatla bağladıkları ineği yüzdürerek karaya çıkardı.

"ONLAR SAYESİNDE İNEĞİMİZ KURTULDU"

Yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan ineğin sahibi Efendi Atlas, "Allah itfaiye teşkilatına zeval vermesin. Onlar sayesinde ineğimiz kurtuldu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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