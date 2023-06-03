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Golf fenomeni Paige Spiranac derin göğüs dekolteli bluzu ve süper mini şortuyla basketbola göz kırptı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

03.06.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel golf sporcusu olarak kariyer hayatına başlayan Paige Spiranac, sporculuk hayatına bir süreliğine ara vererek yönünü sosyal medyaya çevirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Spiranac, derin göğüs dekolteli bluzu ve mini spor şortuyla elinde basketbol topu tuttuğu anlarda çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi tam not aldı.

Golf fenomeni Paige Spiranac derin göğüs dekolteli bluzu ve süper mini şortuyla basketbola göz kırptı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz yıllarda profesyonel golf sporculuğu kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştiren Paige Spiranac, Instagram’dan yaptığı son paylaşımda golfun ardından basketbola göz kırptı. Instagram’da 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sosyal medya hesapların aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac’ın derin göğüs dekolteli ve mini spor şortuyla yaptığı paylaşımı çok beğenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde fenomen isim beyaz derin göğüs dekolteli bir spor üstünü pembe mini bir spor şortuyla tamamladı. Elindeki basketbol topuyla kameraların karşısına geçerek poz veren Spiranac göğüslerini ön plana çıkartmayı ihmal etmedi.

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NBA finallerini sevdiğini söyleyerek basketbola ilgisi olduğunu belirten Spiranac’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Fenomen ismin hayranları güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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sosyal medya Paige Spiranac

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