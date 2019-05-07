Golf turizmi, sezon yarısında yüzde 40 büyüdü

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) - YILLIK 500 bin oyun ve 130 milyon dolar gelirin beklendiği golf turizminde, 2019'un sezon yarısında, 90 milyon dolarlık gelir elde edildi. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı Cahit Şahin, "Bir golfçü, buraya geldiğinde sezona göre, 1200 ile 1500 euro arasında harcama yapıyor. Geçen sezona göre, bu yıl golf turizminde yüzde 40 civarında artış söz konusu oldu" dedi.

Antalya'da, geçen yılki turist sayısıyla rekora imza atıldı. 13 milyon 642 bin yabancı ile 3 milyonun üzerinde yerli turistin ağırlandığı kentte, 2019 yılı için konulan '15 milyon yabancı turist' hedefi, son rezervasyonlar ve turizm fuarlarındaki ilgiden sonra 16 milyona çıkarıldı. Geçen yıl Paris ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlanan üçüncü kenti konumundaki Antalya, golf turizminde de Portekiz ve İspanya'yı takip ediyor.

Tamamı uluslararası standartlarda olan, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının 14'ünün bulunduğu Antalya'da, yerli- yabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet veriliyor. Belek bölgesindeki golf sahalarını kullanan golfçüler, memnuniyetlerini dile getirerek, turizme katkıda bulunuyor. Yeni açılacak sahalarla ilgili ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın proje üzerinde çalıştığı öğrenildi.

500 BİN OYUNDAN 130 MİLYON DOLAR GELİR

Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği (IAGTO) Türkiye Başkanı ve Maxx Royal Glof Club Genel Müdürü Cahit Şahin, Belek bölgesinin golf sahaları ve çevredeki otelleriyle güzel bir destinasyon olduğunu söyledi. Birçok ülkede Belek'e özenildiğini kaydeden Şahin, golf sahaları sayesinde 12 ay turizm yapılabildiğini söyledi. Sahaların tamamının dünya standartlarında olduğunu ve gelen misafirlerin çok övgüyle bahsettiğini dile getiren Şahin, 2012- 2014 yıllarındaki sayılara, bu sene sezon yarısında ulaştıklarını vurguladı. Değişik pazarlardan misafirlerin gelmeye devam ettiğini de aktaran Şahin, “Hem turizm hem de golf turizminde 2019 çok uğurlu geldi. Yılda 500 bin oyun bu da yaklaşık 120 bin kişiye karşılık geliyor. 125- 130 milyon dolarlık gelirden bahsedebiliriz" dedi.

2019 YILINDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Rakamların daha çok artması için saha sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Cahit Şahin, sezonun yarısında gelinen noktanın hem oyun hem de gelir açısından memnun edici seviyede olduğunu söyledi. Türkiye'nin, dünyada golf turizmindeki yerine de değinen Şahin, "Bu yıl sezon yarısında olmamıza rağmen 80- 90 milyon dolarlık gelire ulaştık. Tabi bu gelir sadece golf turizminden. Bunun üzerine yapılan alışverişler ve ekstra harcamalar dahil edilebilir. Türkiye, golf turizminde Portekiz ve İspanya'nın gerisinde. Saha sayımız fazla olursa biz bu ülkelere kafa tutacak kaliteye sahibiz. Bir golfçü buraya geldiğinde sezona göre 1200 ile 1500 euro arasında harcama yapıyor. Geçen sezona göre bu yıl golf turizminde yüzde 40 civarında artış söz konusu. Asyalıları bu yıl gördük ve bu bizim için yeni bir pazar" diye konuştu.