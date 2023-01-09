MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla takipçilerini büyüledi

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla takipçilerini büyüledi

09.01.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı ile adından söz ettiren güzel oyuncu Hazal Çağlar, Instagram hesabından paylaştığı havuz pozuyla ilgi odağı oldu. Hazal Çağlar'ın mavi bikinili pozunu hayranları övmeye doyamadı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla takipçilerini büyüledi

Geçtiğimiz kasım ayında Dubai'de 27. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar, bu defa havuz pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Güzel oyuncunun paylaşımına ''Hazal Çağlar güzelliği diye bir şey var'' ve ''Su gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla mest etti

Geçtiğimiz aylarda Orta Doğu tatiline çıkan Hazal Çağlar, çöl pozlarıyla da kendine hayran bırakmıştı.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla mest etti

Hazal Çağlar'ın Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialar, izleyiciyi üzmüştü.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla mest etti! Mavi bikinisiyle...

İddiaya göre, dizide Ramazan'ın eşi Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, senaryo gereği şehir dışına çıkacak ve böylelikle Gönül Dağı macerasına sone erecek.

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla mest etti! Mavi bikinisiyle...

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla mest etti! Mavi bikinisiyle...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eurovision'un zirvesinde! En çok izlenen ikinci performansEurovision'un zirvesinde! En çok izlenen ikinci performans
"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt
Müstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmışMüstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmış
Anahtar Kelimeler:
Berk Atan gönül dağı hazal çağlar Oyuncu gönül ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

Tecavüzcüsü Sinan Sardoğan'ı TV'de görüp ağlayarak ihbar etti!

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Temizlik görevlisine tokatlı saldırı! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.