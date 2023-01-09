Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar havuz pozuyla takipçilerini büyüledi

Geçtiğimiz kasım ayında Dubai'de 27. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Hazal Çağlar, bu defa havuz pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Güzel oyuncunun paylaşımına ''Hazal Çağlar güzelliği diye bir şey var'' ve ''Su gibisin'' tarzında yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda Orta Doğu tatiline çıkan Hazal Çağlar, çöl pozlarıyla da kendine hayran bırakmıştı.

Hazal Çağlar'ın Gönül Dağı dizisinden ayrılacağı yönündeki iddialar, izleyiciyi üzmüştü.

İddiaya göre, dizide Ramazan'ın eşi Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar, senaryo gereği şehir dışına çıkacak ve böylelikle Gönül Dağı macerasına sone erecek.



