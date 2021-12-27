Google, CES 2022 planlarını iptal etti

Google, CES 2022 kararına ilişkin "Omicron varyantının gelişimini yakından izliyoruz ve bunun ekiplerimizin sağlığı ve güvenliği için en iyi seçim olduğuna karar verdik” ifadelerini kullandı.

Google’ın etkinlikteki fiziksel varlığını en aza indirmeye karar vermesi sadece bir an meselesi gibi görünüyordu. Google'ın bağlı olduğu Alphabet'in yan kuruluşu Waymo, fuara şahsen katılmama kararı aldığını duyurdu.

Google’ın CES 2022'ye gitmeme kararı, yalnızca sektördeki konumuyla değil, aynı zamanda son yıllarda etkinliğe yatırdığı para miktarıyla da özellikle dikkate değer. Durum böyleyken, her yıl CES’i bir araya getiren kuruluş olan Tüketici Teknolojileri Derneği, gösteriyle ilerlemeyi planlıyor.

İPTALİ ŞİMDİLİK SÖZ KONUSU DEĞİL

Bir sözcü, “CES 2022, güçlü güvenlik önlemlerinin uygulandığı 5-8 Ocak tarihlerinde Las Vegas’ta bizzat gerçekleştirilecek. Misyonumuz, sektörü bir araya getirmek ve şahsen katılamayanlara CES’in büyüsünü dijital olarak deneyimleme yeteneği vermektir.” dedi.

Etkinlik ne kadar büyük olursa olsun, sonuçta Google bu etkinlikte fiziksel olarak yer almamaya karar verdi. Koronavirüs vakalarının artmasıyla büyük şirketler çoğu etkinlikten elini ayağını çekmiş durumda. Hal böyle olunca Google da çalışanlarının sağlığını etkinlikten daha önde tutuyor gibi görünüyor. Artan vakalar özellikle ABD'de endişelere sebep veriyor. Omicron varyantının hızlı yayılışı tüm vatandaşları alarma geçirmiş durumda.

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