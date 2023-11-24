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Google'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"

24.11.2023 06:35 | Son Güncelleme:
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24 Kasım Öğretmenler Günü Google'da doodle oldu. Özel günlerde ana sayfasını doodle ile tasarlayan dev arama motoru, bu sefer de Öğretmenler Günü'nü unutmadı. Doodle'da okul araç gereçlerine yer veren Google 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kullanıcılarına anımsattı.

Google'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel "doodle"

24 Kasım Öğretmenler Günü Google tarafından doodle yapıldı. Bu özel gün Türkiye'de 1981'den bu yana kutlanmaktadır. Google'ın özel olarak doodle hazırladığı 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ, GOOGLE'DA DOODLE OLDU!

24 Kasım Öğretmenler Günü, Google tarafından doodle ile kutlandı.

Google, Öğretmenler Günü sebebiyle doodle hatırlayarak ana sayfasına özel tasarımı yayımladı.

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ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ

24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gün olarak biliniyor. Bakanlar Kurulu, Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928 tarihinde yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.

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Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de ise, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmişti. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşti.

Günün önemli manşetleri


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