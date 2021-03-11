Google'dan Doodle sürprizi! Astor Piazzolla Doodle oldu

Google 4 Temmuz 1992'de hayatını kaybeden Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu olarak bilinen Astor Piazzolla'nın doğum gününü unutmadı.

Astor Piazzolla'nın doğum gününe özel Doodle hazırladı.

ASTOR PİAZZOLLA KİMDİR?

Astor Pantaleón Piazzolla, 11 Mart 1921 tarihinde Mar del Plata'da dünyaya geldi. Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Mar del Plata'da doğdu. İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdir. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine has stili vardı.

1954'te eğitim için bursla Paris'e giden sanatçı, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü ve bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

Piazzolla, 4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te hayatını kaybetti.

