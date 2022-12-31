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Google’dan yılbaşı gecesi 2022 sürprizi! Yılbaşı gecesi doodle oldu

31.12.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google'dan 2023 yılbaşı doodle sürprizi geldi. Kullanıcılar merak ettiği doodle ile ilgili araştırmalara başladı. Google, yılın son günü kullanıcılarına yeni yıl sürprizi yaptı ve Google 2023 yılbaşı için Doodle yayınladı! İşte Google yeni yıl Doodle'ı...

Google’dan yılbaşı gecesi 2022 sürprizi! Yılbaşı gecesi doodle oldu

Google her yıl gibi bu yılbaşında da doodle yayınladı. Bu yıl da yayınlacak mı merak konusuydu. Kullanıcılara yılbaşı sürprizi yapan Google bu yılı da es geçmedi. Dünyanın her yerinden görülebilen doodle ile kullanıcılara iyi seneler dileklerini ileten GoogleBir yılbaşı geleneği haline gelen doodle paylaşımı nedir? İşte merak edilenler...

GOOGLE'DAN 2023'E ÖZEL DOODLE

Google 2022 yılı biterken kullanıcılarına özel doodle görselini anasayfasında paylaştı. Görsele tıklayınca Google Yılbaşı araması sayfası çıkıyor. 'New Year's Eve 2022( Yeni Yıl Arefesi)' olarak sonuçları çıkartan Google bugünden doodle yayınına başladı. Yılbaşı Google tarafından Doodle ile kutladı.

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Kullanıcılarına iyi yıllar dileyen ünlü arama motoru devi, ana sayfasında renkli 'Google' logosuna yer verdi. Sene içerisinde özel günler ve tarihlerde kullanıcılarına hatırlatmalarda bulunarak Doodle hazırlayan Google'ın ana sayfasındaki "Yılbaşı" tasarımına tıkandığında yeni yılla ilgili bilgilere ve haberlere erişim imkanı sağlanıyor.

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Tüm dünya yeni yıl için geri sayıma başlarken görsele beraber yılbaşı tarihi de gündeme geldi. İçinde bulunulan yılın bitimi olan yılbaşı miladi takvime göre yılın ilk günü olarak geçiyor. İşte, yılbaşı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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YILBAŞI ARİFESİ NEDİR?

Ocak ayının ilk günü, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Aralık ayı başında başlayan radyo, televizyon ve gazeteler de dahil olmak üzere, geçen yılın anma döneminden sonra yeni bir yılın başlangıcını temsil ediyor.

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Yayınlarda, önceki yıldaki değişiklikleri gözden geçiren yıl sonu makaleleri bulunur.

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