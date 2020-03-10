Google Maps restoran arayanlara restoranların yemek fotoğraflarını da gösterecek

Ayrıca, “tabakları keşfet” isimli bir sekmede, bu restoranda çekilen yemek tabağı fotoğrafları da ayrıca sergilenecek. Google hangi fotoğrafın yemek tabağı hangi fotoğrafın ise selfie veya başka fotoğraf olduğunu, Lens teknolojisi sayesinde ayırt edecek.

GOOGLE MAPS YEMEK FOTOĞRAFLARINI GÖSTERECEK

Kullanıcılar ayrıca beğendikleri bir yemek fotoğrafına tıklayara yakın bölgede o yemeği sunan başka restoranları da arayabilecek. Tüm bunlar, Lens teknolojisinin fotoğraflar üzerinde detaylı görsel arama yapabilmesinin sonucu. Ayrıca, menünün bilmediğiniz bir yabancı dilde olması halinde, yine Lens teknolojisi sayesinde menüdeki metinler Translate servisi üzerinden bildiğiniz bir dile çevrilecek. Yabancı bir ülkede restoran ararken son derece kullanışlı bir hizmet.

TABAKLARI KEŞFET ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

“Tabakları keşfet” özelliği dünden itibaren Android uygulamasında yayına açıldı. Yeni özelliğin kullanıcıların telefonlarına ulaşması kısa zaman alacak. Google Maps bu hamlesiyle beraber artık sosyal hayattaki önemini daha da güçlendirmiş oldu. Şimdi rakibi Apple’ın, iPhone cihazlarına Google Maps sokmama çabası çok daha zor olacak.

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