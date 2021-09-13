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Google masaüstünde Arama için karanlık bir tema sunuyor

13.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değişiklik Aralık ayında test aşamasında fark edilmişti. Ancak bir Google ürün destek yöneticisinden gelen bir güncellemeye göre, özellik artık resmi ve “önümüzdeki birkaç hafta içinde” tüm kullanıcılara sunuluyor.

Google masaüstünde Arama için karanlık bir tema sunuyor

Google Arama sekmesine yeni gelen bu temayı Ayarlar > Arama Ayarları > Görünüm’e gidip “karanlık”ı seçerek elde edebilirsiniz. Temayı cihazınızın ayarlarına göre otomatik olarak güncelleyecek bir “cihaz varsayılanı” seçeneği de mevcut.

Değişiklik şimdi uygulanmaya başlasa da, herkesin kullanımına sunulması birkaç gün veya hafta sürebilir. 9to5Google ayrıca, bazı kullanıcıların ayarlar sayfasına girmeden açıp kapatmak için kullanılabilecek bir güneş simgesi tespit ettiğini belirtiyor. Bunun henüz özellikle birlikte gelen resmi bir detay mı yoksa test aşamasında sunulan bir ayrıntı mı olduğu ise belli değil.

Son zamanlarda çoğu uygulama ve şirket karanlık mod seçeneği sunmaya başladı. Karanlık mod hem gözlerinizi ağrıtmıyor hem de şarj konusunda destek sağlıyor. Özellikle web uygulamalarında karanlık modun var olması oldukça önemli çünkü laptop ekranına bakarken gözleriniz telefon ekranından daha fazla ağrıyabilir.

Göz problemi yaşayan insanlar veya gece bilgisayar başında olanlar çoğunlukla karanlık mod seçeneğini tercih ediyor diyebiliriz. Bu kapsamda Google da Arama sekmesine sunduğu karanlık modla kullanıcılar tarafından tercih edilecek bir seçenek sunmuş oldu.

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