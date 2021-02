Google TV platformu için Apple TV adımı

Aralık ayında Apple TV Plus orijinal yapımlarına erişim sunan Apple’ın akış uygulamasının Google TV ile Chromecast’e geleceği duyurulmuştu. Artık kullanıcılar Apple TV’yi indirip kullanmaya başlayabilir. Android TV modellerinin de gelecekte bu özelliği alması bekleniyor.

Söz konusu uygulama, iTunes mağazasından satın alınan filmler ve TV şovlarının yanı sıra AppleTV + yayın hizmeti de dahil olmak üzere Apple’ın tüm çevrim içi video akış içeriğini içeriyor. Bu uygulama diğer Apple olmayan cihazlarda olduğu gibi işliyorsa, yeni içerik satın alamazsınız ancak kitaplığınızdaki her şeye erişebilirsiniz.

Ted Lasso, The Morning Show ve For All Mankind gibi Apple TV programları, Google TV’nin önerilerinde ve arama sonuçlarında görünecek.

GOOGLE ASİSTAN KULLANILABİLİYOR

AppleTV uygulaması, kişiselleştirilmiş öneriler ve arama sonuçları gösterme dahil olmak üzere Google TV özellikleriyle entegre olacaktır. Uygulamayı açmak veya uygulama içinden belirli bir başlığı oynatmak için Google Asistan’ı da kullanabilirsiniz.

Ayrıca, Apple Originals’ı daha sonra kullanmak üzere Google TV izleme listenize ekleyebileceksiniz. Google’ın medya ve eğlence direktörü Jonathan Zepp, “Google TV’li Chromecast’e ek olarak, Apple TV uygulamasının Sony ve TCL’nin Google TV‘lerinde de kullanılabileceğini” söylüyor. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki aylarda tüm dünyada kullanıma sunulması bekleniyor.

