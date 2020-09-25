Google, Youtube için yeni bir algoritma geliştirecek

GOOGLE YAŞA GÖRE GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURACAK

Bu kadar yoğun kullanımdan sonra da yüklenen videoların ve çocukların ne kadar siteye yoğun ilgi duyduğunu görebiliyoruz. Google şimdi güvenlik duvarı diyebileceğimiz yaş kriterini geliştirme çabasında. 18 yaşından küçük biri eğer internet sitesine yüklenen kısıtlanmış bir videoyu izlemeye çalışırsa, Google onu YouTube’a yönlendiriyor ve burada 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamak için oturum açması gerektiğini belirtiyor. Firma şimdi bu kısıtlamayı geliştirecek bir yeni yazılım geliştirmeye çalışıyor. Bu yılın sonunda somut bir çalışma ortaya koyacağı aktarılıyor.