Google, Youtube için yeni bir algoritma geliştirecek

Youtube’ın ne kadar popüler olduğunu söylememize gerek yoktur. Her gün milyonlarca kişi siteyi ziyaret ederken, dakikada 300 saatlik videolar yükleniyor. Durum böyle yüklenen uygunsuz içeriklerin de haddi hesabı olmuyor. Her ne kadar videolar yaş sınırlaması konulsa da kullanıcılar kolayca bu durumu aşabiliyor. Dilerseniz öncelikle platformun ne kadar popüler olduğunu öncelikle pekiştirelim.
İŞTE YOUTUBE'UN 2019 İSTATİSTİKLERİ
- Platformu her ay 1,9 milyar kişi ziyaret ediyor.
- Bir günde aktif kullanıcı sayısı 30 milyondur.
- 1 günde izlenen video sayısı 5 milyardır.
- Böyle giderse 2022 yılında internet kullanıcılarının %82’si Youtube’a girecek.
- 18-24 yaş arası gençlerin %96’sı Youtube kullanıyor.
- 91 ülkede, 80 farklı dilde yayın yapıyor
- Youtube’u en çok ziyaret eden ülke %15,8 ile ABD‘dir. Hindistan %8.2 ile ikinci, Japonya ise %4,6 ile üçüncü sıradadır.
- İnsanlar her gün yaklaşık 40 dakika Youtube’da vakit harcıyor.
- Dakikada yüklenen video sayısı toplamda 300 saate denk gelmektedir.
- Google’da en çok aranan ikinci mecradır.
- Mobil izlenme oranı %70’tir.
- Mobil kullanım 16-24 yaş arasında %46’dır.
- 2017 ve 2018 yıllarında müziklerin videolarının izlenmesi %70 artmıştır.
- 18 yaş civarındaki gençlerin %70’i Youtube’a bir şeyler öğrenmek için giriyor.
- En ünlü Youtuber yaklaşık 180 milyon dolar kazanmıştır. (2019)
- Bir yıl boyunca kullanıcılar yaklaşık 50 bin ürün incelemesi izlemiştir.
- Youtube reklamları izleyicilerin %83’ünün dikkatini çekmektedir. Bu oran TV’lerde %45’tir.
- Youtube reklamlarının %95’i sesli olarak gerçekleşir.
- Kullanıcıların %62’si erkek, %38’i kadındır.
- Youtube kullanıcılarının en hızlı arttığı yaş aralığı 35-55 arasıdır.
- Kadınlar Youtube’da genellikle güzellik videoları izliyor. Erkeklerse oyun, futbol, siyaset izliyor.
- Tüm kullanıcıların izlediği video saati 1 milyarı geçmektedir.
- Youtube’u çalıştırmanın yıllık maliyeti 6.35 milyar dolardır.
- Youtube’un yıllık gelir 13 milyar dolardır.
GOOGLE YAŞA GÖRE GÜVENLİK DUVARI OLUŞTURACAK
Bu kadar yoğun kullanımdan sonra da yüklenen videoların ve çocukların ne kadar siteye yoğun ilgi duyduğunu görebiliyoruz. Google şimdi güvenlik duvarı diyebileceğimiz yaş kriterini geliştirme çabasında. 18 yaşından küçük biri eğer internet sitesine yüklenen kısıtlanmış bir videoyu izlemeye çalışırsa, Google onu YouTube’a yönlendiriyor ve burada 18 yaşından büyük olduğunu kanıtlamak için oturum açması gerektiğini belirtiyor. Firma şimdi bu kısıtlamayı geliştirecek bir yeni yazılım geliştirmeye çalışıyor. Bu yılın sonunda somut bir çalışma ortaya koyacağı aktarılıyor.
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