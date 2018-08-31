İSTANBUL (AA) - Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği'nin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteğiyle hazırladığı "Gordion'un Düğümü - Sakarya Meydan Muharebesi" belgeselinin galası yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen galaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Avrasya Gazete ve Televizyon Yayıncıları Derneği Genel Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan gösterim öncesi konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Türk milletinin tarih boyunca birliğini bozmaya yönelik tehditlere maruz kaldığını ifade ederek, yakın tarihin de bunların çok örnekleriyle dolu olduğunu hatırlattı.

Aydın, 15 Temmuz darbe girişimini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Böylesine ağır bir süreci zaten bu hasletlere sahip bir milletin evlatları atlatabilirdi. Nefsini, canını ortaya koymak, vatanını milletini, geçmişini ve tabii ki geleceğini korumak adına fedakarca kendini ortaya koymak ancak bu milletin evladı olanlara yakışır bir davranış diye düşünüyorum. Bu özelliğin milletimizde ve onun her bir ferdinde olabilmesi için bu tarih şuurunun, vizyonunun, cesaretin ve kahramanlığın ve medeniyet bilincinin diri tutulması gerekiyor. 15 Temmuzların ve 15 Temmuz gibi olayların olmaması adına, çok önemli bir katkı sağlayacağına inandığım bir çalışma bu belgesel."