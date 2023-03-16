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  4. Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

16.03.2023 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bir kadın, komşusu ile yaşadığı soruna çözüm bulamayınca ilginç bir yolu tercih etti. Evini satılığa çıkaran kadın, evine 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Yaşadıklarını anlatan kadın, "Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim" dedi.

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Şu ana kadar gördüğünüz bütün satılık ev ilanlarını unutun. Tekirdağ'da bir kadın, komşu ile başa çıkamayınca evini satışa çıkardı ve evine de 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı.

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EVİNİ SATILAĞA ÇIKARIP PANKART ASTI

Tekirdağ Çorlu'da bir ev ilanı görenleri şaşırttı. Özge Şeber isimli kadın, Çorlu'da 1 yıl önce bir ev satın aldı ama iddiasına göre bir türlü huzurlu oturamadı. Yüksek sesle müzik ve kahkahaların olduğunu belirten Şeber, evinde hayalet gibi yaşadığını söyledi. Defalarca şikayetçi olan kadının sorunu çözülmek bir yana daha da arttı. Polise, belediyeye şikayet edip sorunun önünü alamayan kadının aklına evini satılığa çıkarıp 'Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' pankartı asma fikri geldi. Şeber'in iddiasına göre bu durum sitede yaşayanları da canından bezdirdi. Sitede çalışan güvenlik görevlileri tehditlerden usanıp istifa etmek zorunda kaldı.

"DELİRECEK NOKTAYA GELDİM"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Şeber, "Doktora gittim, dışa vur dedi. Dışa vurulmuş hali bu, bıktım. Ben bu rahatsızlıkla baş edebilirim diyen varsa buyursun gelsin. 20 yıl çalışıp evde resmen komşu şiddeti görüyorum. Artık ben bunaldım, delirecek noktaya geldim" dedi.

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Tekirdağ pankart komşu

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