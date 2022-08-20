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Gören telefona sarılıyor! 2 yıldan beri asılı halde duruyor

20.08.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da 2020'de meydana gelen deprem sonrası yıkılan 6 katlı binanın 5’inci katındaki dairenin mutfak dolabı, yıkım sonrası yan binanın duvarında asılı kaldı. Binanın duvarında asılı olan olan mutfak dolabı görenlerin ilgi odağı olurken, zaman zaman da kuşların üzerine konup yuva yaptığı bir mekana dönüştü.

Gören telefona sarılıyor! 2 yıldan beri asılı halde duruyor

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremde 6 katlı bir bina ağır hasar görmüştü. Yıkımı gerçekleştirilen binanın 5'inci katında bir dairede bulunan mutfak dolabına yan binaya zarar verecek diye dokunulmadı. Yan binaya asılı halde duran dolap, görenlerin ilgi odağı olurken kuşların yuva yaptığı bir mekan haline geldi.

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İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Elazığ’da Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bina 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü. İncelemenin ardından bina için yıkım kararı verildi. Yıkım esnasında 5’inci katta bulunan bir dairenin duvarına asılı mutfak dolabına, yan binaya zarar verebileceği gerekçesiyle dokunulmadı. Binanın duvarında asılı olan olan mutfak dolabı görenlerin ilgi odağı olurken, zaman zaman da kuşların üzerine konup yuva yaptığı bir mekana dönüştü.

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"ŞİMDİ KUŞLARA YUVA OLDU"

Esnaf Harun Taşdemir, dolabın ilgi odağı olduğunu ve kuşlara da yuva olduğunu ifade ederek, "Burası 6 katlı 24 daireli bir binaydı. Depremden sonra hasar gördüğü gerekçesiyle yıkıldı. Binayı yıktıktan sonra dolap orada kaldı. Dolap kalınca iş makinesi oraya dokunmadı. Şimdi kuşlara yuva oldu. Vatandaşların dikkatini çekiyor. Telefonlarla fotoğraf çekerek birbirlerine gösteriyorlar. Bazen görmeye gelenler oluyor” dedi.

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Kaynak: DHA

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