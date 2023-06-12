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  4. Görenler gözlerine inanamadı! Ölü sanılan kadın tabutta canlandı... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Görenler gözlerine inanamadı! Ölü sanılan kadın tabutta canlandı... O anlar saniye saniye kaydedildi!

12.06.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Yaşlı bir kadının cenaze işlemleri için toplanmış kalabalık yaşadıklarıyla şoke oldu! İki gün önce öldüğü açıklanan kadın tabutun içindeyken canlandı. İşte görenlerin gözlerine inanamadığı o saniyeler...

Görenler gözlerine inanamadı! Ölü sanılan kadın tabutta canlandı... O anlar saniye saniye kaydedildi!

Raporlarda iki gün önce öldüğü belirtilen 76 yaşındaki Bella Montoya'nın olay anına dair görüntüleri sosyal medyada bir anda viral oldu. Videoda Montoya'ya yardım eden iki kişi tabutun içindeki kadının derin derin nefes aldığını farketti.

HASTANE, KADININ CUMA GÜNÜ ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Ekvador'un sahil kasabası Babahoyo'daki devlet hastanesi Montoya'nın Cuma günü öldüğünü açıkladı. Olayla ilgili Montoya'nın oğlu Gilbert Balberan, "Bize bir ölüm belgesi bile verdiler" dedi.

Ayrıca El Universo gazetesine konuşan Balberan, "Annem oksijen alıyor. Kalbi stabil. Doktor elini çimdikledi ve annem tepki gösterdi" dedi.

Ekvador Sağlık Bakanlığı, Pazar günü yaptığı açıklamada, Montoya'nın felç şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ve "canlandırma manevralarına yanıt vermeden kardiyorespiratuar arreste girdiğini, bu nedenle görevdeki doktorun ölümünü doğruladığını" söyledi.

Bakanlık, olayı araştırmak için bir komite kurduğunu ve Montoya'nın bakımını denetleyeceklerini ifade ederken, Montoya'nın oğlu Balberan ise pazar günü annesini ziyaret ettiğini söyledi. "Şimdi sadece annemin sağlığının düzelmesi için dua ediyorum. Onun hayatta ve yanımda olmasını istiyorum" dedi.

OLAY EKVADOR'DA 'DİRİLİŞ' MANŞETLERİYLE GENİŞ YER BULDU

Sıradışı olay, Ekvador medyasında kadının "dirilişini" konu alan manşetlerle geniş yer buldu.

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Ekvador

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