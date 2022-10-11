Görenler şaşkına döndü! Aracına yüklediği yük ile kilometrelerce yol gitti

Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, alabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikteki can güvenliğinin tehlikeye sokan an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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