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  4. Görenler şaşkına döndü! Aracına yüklediği yük ile kilometrelerce yol gitti

Görenler şaşkına döndü! Aracına yüklediği yük ile kilometrelerce yol gitti

11.10.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir sürücü kapasitesinden çok fazla yükü yüklediği aracıyla kilometrelerce yol aldı. Trafiği güvenliğini tehlikeye atan o anlar ise kameralara yansıdı.

Ankara Esenboğa Havaalanı mevkiinde meydana gelen olayda bir sürücü, alabileceğinden çok fazla yükü yüklediği otomobiliyle kilometrelerce seyretti. Trafikteki can güvenliğinin tehlikeye sokan an ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara
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