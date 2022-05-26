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Görenler şaşkına döndü, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler! 'Herkes beni Orhan Gencebay'a benzetiyor'

26.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokaklarda onu gören herkes usta sanatçı Orhan Gencebay sanıyor, fotoğraf çektirmek için fırsatı kaçırmıyor. Bursa'da yaşayan 63 yaşındaki pasta ustası Ahmet Budak, 'Orhan Baba'ya benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Durumdan memnun olduğunu dile getiren Budak, tek arzusunun da Orhan Gencebay ile ilgili olduğunu söylüyor.

Bursa'da yaşayanlar sokaklarda Orhan Gencebay'ı gördüğünü sanınca şaşkınlık geçiriyor. Tarzı, giyimi, saç şekliyle baştan aşağı duayen sanatçıya benzeyen Ahmet Budak, 'Orhan Baba'nın hayranlarının fotoğraf çektirmek için ilgi göstermesinden hoşnut olduğunu belirtirken tek arzusu "Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" olarak dile getiriyor.

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Bursa’da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

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Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak’ın tek istediği Orhan Gencebay’la bir araya gelmek.

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"ONA BENZEMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Orhan Gencebay’a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak şöyle konuştu:

"Beni gören herkes Orhan Gencebay’a benzetiyor. Orhan Gencebay’ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay’a benzetiyorum.

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Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay’la bir araya gelip tanışmak" dedi.

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(İHA)

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Orhan Gencebay
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