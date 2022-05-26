Görenler şaşkına döndü, fotoğraf çektirmek için sıraya girdiler! 'Herkes beni Orhan Gencebay'a benzetiyor'

Bursa'da yaşayanlar sokaklarda Orhan Gencebay'ı gördüğünü sanınca şaşkınlık geçiriyor. Tarzı, giyimi, saç şekliyle baştan aşağı duayen sanatçıya benzeyen Ahmet Budak, 'Orhan Baba'nın hayranlarının fotoğraf çektirmek için ilgi göstermesinden hoşnut olduğunu belirtirken tek arzusu "Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" olarak dile getiriyor.

Bursa’da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, (63) Orhan Gencebay’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor.

Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak’ın tek istediği Orhan Gencebay’la bir araya gelmek.

"ONA BENZEMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Orhan Gencebay’a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak şöyle konuştu:

"Beni gören herkes Orhan Gencebay’a benzetiyor. Orhan Gencebay’ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay’a benzetiyorum.

Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay’la bir araya gelip tanışmak" dedi.

(İHA)

