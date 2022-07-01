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Görenler şaşkına döndü: Metrobüs bekliyorlardı, tır geldi!

01.07.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar’da yolu karıştıran bir tır şoförünün yanlışlıkla metrobüs yoluna girmesi ilginç anlar oluşturdu. Bir gariplik olduğunu anlayan tır şoförü Altunizade metrobüs durağında durdu. Durakta metrobüs bekleyen vatandaşlar, metrobüs yerine yük dolu tırın yanaştığını görünce şaşkına döndü. Metrobüs yoluna giren tırın ilginç anları ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görenler şaşkına döndü: Metrobüs bekliyorlardı, tır geldi!

Üsküdar'da durakta bekleyen yolcular metrobüs beklerken tır ile karşılaştı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre yolu karıştıran bir tır şoförü yanlışlıkla metrobüs yoluna girdi. Yolda gariplik olduğunu fark eden tır şoförü tırı Altunizade metrobüs durağında durdu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

O sırada Altunizade durağında metrobüs beklerken durağa tırın yanaştığını gören vatandaşlar yaşanan olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

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Metrobüs yoluna giren tır güvenlik görevlileri yardımıyla yoldan çıkarılırken, metrobüs yoluna tırın girdiği o anlar ise başka bir metrobüste yolculuk yapan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul Üsküdar altunizade
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