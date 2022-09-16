Görenler şaştı kaldı! Yangının yanı başında çay içerek seyretti...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇAY İÇEREK SEYRETTİ

Yangının çıktığı binanın yanında ikamet eden vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını elindeki çay bardağı izledi. Vatandaşın çayını yudumlayarak rahatça içmesi görenleri şaşkına çevirdi. (İHA)

