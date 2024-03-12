Görenler tanıyamamıştı! Ünlü şarkıcı Semicenk birliğine teslim oldu

Gerçek ismi Cenk Baş olan ve son dönemde şarkılarıyla dikkat çeken Semicenk, vatani görevini yerine getirmek için Isparta'ya gitti ve birliğine teslim oldu.

Askerlik öncesi Bursa Osmangazi Meydanı’nda sahne alan Semicenk'i hayranları "En büyük asker bizim asker" tezahüratları eşliğinde askere uğurladı.

Son olarak spor salonundan fotoğrafını paylaşan Semicenk sakalsız halini paylaşmış ve görenler tanıyamamıştı.

Semicenk'in o karelerine "İki saattir videoda Semicenk'i arıyorum" ve "Semicenk mi diye 10 kere baktım" şeklinde yorumlar yapılmıştı.







