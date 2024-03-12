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  4. Görenler tanıyamamıştı! Ünlü şarkıcı Semicenk birliğine teslim oldu

Görenler tanıyamamıştı! Ünlü şarkıcı Semicenk birliğine teslim oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 12:42
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Son dönemin popüler isimleri arasında yer alan Semicenk, son haliyle herkesi şaşırtmış ve görenler tanıyamamıştı. Askere gideceğini söyleyen ünlü şarkıcı verdiği son konserin ardından birliğine teslim oldu.

Görenler tanıyamamıştı! Ünlü şarkıcı Semicenk birliğine teslim oldu

Gerçek ismi Cenk Baş olan ve son dönemde şarkılarıyla dikkat çeken Semicenk, vatani görevini yerine getirmek için Isparta'ya gitti ve birliğine teslim oldu.

Askerlik öncesi Bursa Osmangazi Meydanı’nda sahne alan Semicenk'i hayranları "En büyük asker bizim asker" tezahüratları eşliğinde askere uğurladı.

semicenk sahne

Son olarak spor salonundan fotoğrafını paylaşan Semicenk sakalsız halini paylaşmış ve görenler tanıyamamıştı.

SEMİCENK

Semicenk'in o karelerine "İki saattir videoda Semicenk'i arıyorum" ve "Semicenk mi diye 10 kere baktım" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

semicenk spor

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O Ses Türkiye Semicenk fotoğrafı
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