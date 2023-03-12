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Görenleri dehşete düşürüyor! 60 tonluk dev kaya, ekipleri harekete geçirdi

12.03.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, 'afet bölgesi' kapsamına alınan mahalledeki yamaçta düşme riski olan 60 tonluk kaya için harekete geçildi. Dev kayanın, yıkılması beklenen 19 evin yanı sıra Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da risk oluşturduğu ortaya çıktı. Bazı ailelerin yaşam sürdüğü yamaç, önce endüstriyel dağcılarca riskten arındırılacak, ardından örülecek çelik ağlar önüne istinat duvarı inşa edilecek. Alınacak çifte önlemle kaya tehdidinin ortadan kaldırılması planlanıyor.

Görenleri dehşete düşürüyor! 60 tonluk dev kaya, ekipleri harekete geçirdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi Deliklitaş mevkiinde 21 Kasım 2009'da, toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu Turan (58) ve eşi Ayşe (55) Kurt hayatını kaybetti, bazı evlerde hasar oluştu. Kaya düşmelerinin sürdüğü alan, 2013'te ‘afet bölgesi’ ilan edildi. Aynı bölgede 2016 yılında ise yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralandı, 2 ev ve 1 iş yeri de hasar gördü. Heyelan sonucu bölgede yamaçta düşme riski taşıyan 60 tonluk kaya tespit edilince 19 ev, tahliye edildi. Tahliye edilen ailelere, kira desteği verildi. Ancak kira desteği alan bazı aileler, artan kira bedellerini öne sürerek yeniden döndüğü evlerinde kalmaya başladı.

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ÇELİK AĞ VE İSTİNAT DUVARI ÖNLEMİ

Yamaçta düşme tehlikesi olan 60 tonluk kayanın, yıkılması beklenen 19 evin yanı sıra Trabzon-Gümüşhane kara yolunda da risk oluşturduğu belirlendi. Valilik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi’nin katılımı ile ortalaşa toplandı düzenlendi; riskli yamaç için çözüm arandı. Alınan karar kapsamında yamaç, önce endüstriyel dağcılarca riskten arındırılacak ardından örülecek çelik ağlar önüne istinat duvarı inşa edilecek. Alınacak çifte önlemle bölgede kaya tehdidi ortadan kaldırılacak.

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‘PROJEYİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte afet riski taşıyan başka alanlar da olduğunu belirterek “Deliklitaş'ta kaya düşmesi neticesinde 2 vatandaşımız vefat etmişti. Orayla ilgili olarak depremden bir hafta önce esasında Çevre Şehircilik Bakanlığı ve AFAD'tan yetkililerle valimizin başkanlığında bir araya gelmiştik. Burasının kamulaştırılarak orada kayaların bir daha düşmemesi veya düşse bile olumsuz bir sonuca yol açmaması için ciddi bir yatırım gerekiyordu. Sadece kamulaştırma bedeli 30 milyon lira civarındaydı. Yapımıyla birlikte 100 milyon lirayı bulan bir projede anlaşma sağlandı. İnşallah Deliklitaş ile ilgili projeyi hayata geçireceğiz. Ama risk sadece Deliklitaş’tan ibaret değil. Trabzon'da çok eski yapılar var. Bu yapıların afetlere ve depreme çok dayanıksız olduklarını söylemek mümkün. O manada biz de büyükşehir olarak elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız” dedi.

(DHA)

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