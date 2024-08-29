Görenlerin Kazıklı Voyvoda’nın evi sandığı ilginç şato satışta: 55 Milyon TL

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Bayat bademleri Köyü bulunan bu ev çok konuşuluyor. Dışarıdan görenler korku evi zannediyor. Oldukça otantik olan bu evin bazı özellikleri; Osmanlı çeşmesi, 2 adet Yeniçeri heykeli, 1 adet ayı heykeli, çelik korumalı kale duvarları…

EV DEĞİL ZIRHLI KÖŞK

Hem değişik mimari yapısıyla hem peyzajıyla hem de güvenlik önlemleriyle ev adeta Osmanlı’yla günümüz teknolojisini birleştiriyor.

ALTIN VARAKLAR HER YERDE

Evin içindeki oldukça fazla altın detaylar fotoğraflardan bile göz alıyor. İç dekoruyla mafya filmlerini aratmayan eve yorum yağdı. O yorumlardan bazıları şu şekilde oldu;