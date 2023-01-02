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  4. Görev başındaki kadın doktoru darbettiler! Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Görev başındaki kadın doktoru darbettiler! Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

02.01.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Tuğba Karakaş, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi. Hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkması istenen zanlılar doktor Tuğba Karakaş'ı darbetti. Şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Görev başındaki kadın doktoru darbettiler! Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, bugün poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi. Hemşirenin hasta mahremiyetini ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği ikili ile sağlık görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı.

DOKTOR 'BEYAZ KOD' BİLDİRİMİ YAPTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.T. ve S.V., iddiaya göre doktor Tuğba Karakaş'ı darbetti. Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun 'Beyaz Kod' bildirimi yapmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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