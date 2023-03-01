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Görevden dönerken trafik kazası geçirip şehit oldu

01.03.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, görev için gittiği Mersin'den Aydın'a dönüş esnasında trafik kazası geçirdi. Kazada ağır yaralanan Kesekler, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Görevden dönerken trafik kazası geçirip şehit oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde cezaevi nakil aracının devrildiği kazada ağır yaralanan 52 yaşındaki Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kaza, 22 Şubat'ta Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'ın Söke ilçesinde Cezaevi Karakol Komutanı olan 3 çocuk babası Jandarma Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, kontrolden çıkan cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kesekler, dün akşam şehit oldu. Kesekler için Aydın İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya uğurlandı. Şehidin cenazesi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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BAKAN SOYLU'DA TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki hesabından taziye mesajı yayımlayarak, "Mersin Anamur'da, 22 Şubat'ta görevi başında geçirdiği elim trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen kahraman Jandarma Karakol Komutanımız İlhan Kesekler'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda da "28 Şubat'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz." denildi. (DHA)

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