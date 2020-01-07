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  4. Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul kalabalığın üzerine aracını sürerek bazı vatandaşların yaralanmasına yol açan Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz reddedildi.

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davada, sanık Görkem Sertaç Göçmen’in, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Heyet, sanık Göçmen hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağından, hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verilmesi şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca Göçmen'in tahliyesine itiraz edildi.

İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLDİ

İtirazı değerlendiren Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya kapsamı, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın sabit ikametgah sahibi olup kaçma şüphesi bulunmaması, tutuklamanın tedbir olup, yargılamanın geldiği aşama itibarıyla tutuklamadan beklenen faydanın sağlanmış olması nedeniyle itirazın reddine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in
oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatıldı.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'yi eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydedildi.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatıldı.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a
doğru sürdüğü bildirildi.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi verildi.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'yı Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydedildi.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatıldı.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Görkem Sertaç Göçmen Bakırköy

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Baba cumhuriyet savcısı anne hakim sonuç serbest Bu ülkede adalet var Yersen
kardes anasini babasini bos ver ne yapmis cinayet mi var ne olsun. adam dengesiz tamam ortada bir suç da var ama ne yani müebbet mi verilsin. tutuksuz yargılansın ne var. zaten bu olay olamalı baya bi oldu. Yanı o zamandan beri tutuklu yargılanıyor.
adalet olsaydı ülkede buna ceza verirdi anne hakim baba savcı buna ne olabilirki
Herkesin bildiği gördüğü belgeli suçluyu nedense mahkeme göremiyorsa bu işte şaibe vardır.
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