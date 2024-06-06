MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Görkem Sevindik ve Gülsim Ali partner olacak! Geçmişin Kokusu filminde buluştular

Görkem Sevindik ve Gülsim Ali partner olacak! Geçmişin Kokusu filminde buluştular

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.06.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Görkem Sevindik ve Gönül Dağı ile yıldızı parlayan oyuncusu Gülsim Ali, yeni bir projede partner olacak.

Görkem Sevindik ve Gülsim Ali partner olacak! Geçmişin Kokusu filminde buluştular

Kurtlar Vadisi, Ramo, Ateş Kuşları gibi projelerde yer alan Görkem Sevindik yeni bir proje için kolları sıvadı.

Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsim Ali başrolünü Görkem Sevindik'le paylaşacağı "Geçmişin Kokusu" filminde yer alacağı haberleriyle sevenlerini heyecanlandırdı.

Ender Küçük'ün patronu olduğu Ender Yapım imzalı filmde Görkem Sevindik "Salih", Gülsim Ali ise "Elina" rollerini canlandıracak.

rtu

Serkan Özarslan'ın yazıp yöneteceği filmde Emir Benderlioğlu "Murat", Zeynep Elçin “Ayşe” rolüne hayat verecek.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekilecek filmin 27 Haziran’da sete çıkması planlanıyor. “Gelecek bazen geçmişte saklıdır” sloganıyla yazılan film Makedonya'nın tarihi dokusunda imkansız bir aşk hikayesini beyazperdeye taşıyacak.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bircan Bali'den bomba bir iddia daha! Hadise, Ebru Gündeş ve Acun Ilıcalı... Bircan Bali'den bomba bir iddia daha! Hadise, Ebru Gündeş ve Acun Ilıcalı...
"Dilan Polat dışarıda" dedi soruşturma açıldı! Yayına çıkamadı... Flaş karar"Dilan Polat dışarıda" dedi soruşturma açıldı! Yayına çıkamadı... Flaş karar
Yeni yaşını kutladı! Pastası dillere düştüYeni yaşını kutladı! Pastası dillere düştü
Anahtar Kelimeler:
Görkem Sevindik
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta 3’ü bir arada indirim!

Akaryakıta 3’ü bir arada indirim!

"Dilan Polat dışarıda" dedi soruşturma açıldı! Yayına çıkamadı... Flaş karar

"Dilan Polat dışarıda" dedi soruşturma açıldı! Yayına çıkamadı... Flaş karar

Kamuya esnek çalışma geliyor

Kamuya esnek çalışma geliyor

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Icardi sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi!

Putin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Putin’den dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan açıklaması

Skandal hareketine bulduğu çözüm daha da skandal

Skandal hareketine bulduğu çözüm daha da skandal

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.