Görkem Sevindik ve Gülsim Ali partner olacak! Geçmişin Kokusu filminde buluştular

Kurtlar Vadisi, Ramo, Ateş Kuşları gibi projelerde yer alan Görkem Sevindik yeni bir proje için kolları sıvadı.
Gönül Dağı dizisiyle yıldızı parlayan Gülsim Ali başrolünü Görkem Sevindik'le paylaşacağı "Geçmişin Kokusu" filminde yer alacağı haberleriyle sevenlerini heyecanlandırdı.
Ender Küçük'ün patronu olduğu Ender Yapım imzalı filmde Görkem Sevindik "Salih", Gülsim Ali ise "Elina" rollerini canlandıracak.
Serkan Özarslan'ın yazıp yöneteceği filmde Emir Benderlioğlu "Murat", Zeynep Elçin “Ayşe” rolüne hayat verecek.
Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te çekilecek filmin 27 Haziran’da sete çıkması planlanıyor. “Gelecek bazen geçmişte saklıdır” sloganıyla yazılan film Makedonya'nın tarihi dokusunda imkansız bir aşk hikayesini beyazperdeye taşıyacak.