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Görme engelli Ferat'ın hedefi milli takım 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:16 | Son Güncelleme

BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi, görme engelli Ferat Solmaz (22), 9 yıldır Görme Engelliler Futbol Takımı'nda oynadığını belirterek, “Kendimi daha da geliştirip, dünya şampiyonalarında milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.

Görme engelli Ferat'ın hedefi milli takım 

Oğuzhan DEMİR-Abdullah GÜÇLÜ/ESKİŞEHİR, (DHA)- BİLECİK Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi, görme engelli Ferat Solmaz (22), 9 yıldır Görme Engelliler Futbol Takımı'nda oynadığını belirterek, “Kendimi daha da geliştirip, dünya şampiyonalarında milli takım formasını giymek istiyorum" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Solmaz ailesinin 6 çocuğundan biri olan Ferat Solmaz, yüzde 90 görme engelli olarak doğdu. Diyarbakır'da büyüdüğü köyün okulunda eğitim hayatına başlamak isteyen Solmaz, iddiasına göre okul yönetimi tarafından görme engelli olduğu için okula alınmadı. Solmaz, bu nedenle ilkokula 2 yıl geç başlamak zorunda kaldı. Lise döneminde aynı sebeplerden yaşadığı sorunlar nedeniyle de üniversiteye 1 yıl geç başladığını söyleyen Solmaz şöyle konuştu:
"Ben, köyde ilkokula 2 yıl geç başladım. Kardeşim benden küçük olmasına rağmen onunla beraber okula gitmik zorunda kaldım. Kız kardeşim olmasaydı benim okul okumam imkansız olacaktı. Daha sonra Diyarbakır'da Görme Engelliler Okulu'na başladım. Orada okulu başarıyla bitirdim. Ardından Bursa'da lise kazandım ama lisede de çeşitli sıkıntılar çektim. Görme engelli oluşum, onlara yaşatacağım sorunlar ve orada rahat edemeyeceğimi düşündükleri için okul yönetimi, beni okula almadı. Bu nedenle liseye de yaklaşık 50 gün geç başladım. O okulu da başarıyla tamamladım. Şu anda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde okuyorum. Üniversitede büyük bir başarı sağladım. Geçtiğimiz dönemin okul birincisiyim. İspanyolca, İngilizce ve Arapça biliyorum"
Yaklaşık 9 yıldır Görme Engelliler Takımı'nda futbol oynadığını ifade eden Ferat Solmaz, milli takım seçme kamplarına katıldığını söyledi. Solmaz, hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu belirterek,"Spora, 2010 yılında Denizli'de düzenlenen Görme Engelliler Goalball turnuvasıyla başladım. Daha sonra 2011'de dayım sayesinde Görme Engelliler Futbol Takımı'na girdim. Takımda 2 kez 3'üncülük, 1 kez de şampiyonluk yaşadım. Uzunca bir süre 1'inci ligde oynadım. Milli Takım'ın seçme kamplarına gittim. Hedefim kendimi daha da geliştirip, Dünya Şampiyonalarında ve paralimpiklerde Milli Takım'ın formasını giymek" dedi.
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