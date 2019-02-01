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Görme engelli geline yapılan sürprizler içinizi ısıtacak, 'iyi insanlar iyi ki var' diyeceksiniz

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 14:52 | Son Güncelleme

Avustralyalı Stephanie Agnew ve Robbie Campbell tıpkı herkes gibi dünyaevine giren çift gibi. Onların haber değeri taşımasının nedeni ise oldukça duygusal bir hikaye. Görme engelli gelin Stephanie en mutlu gününde oldukça duygusal anlar yaşadı. Davetliler onu anlayabilmek için tören boyunca gözlerini bağladı. Düğün fotoğrafçısının sürprizi ise çifti derinden etkiledi.

Görme engelli geline yapılan sürprizler içinizi ısıtacak, 'iyi insanlar iyi ki var' diyeceksiniz

Avustralyalı Stephanie Agnew annesi Linda'dan devraldığı bir göz rahatsızlığı olan Cone-Rod distrofisinden muzdarip. Yani kişiyi zaman içinde kalıcı körlüğe bırakan bir rahatsızlık.

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Müstakbel eşi Robbie ile tanışmadan kısa bir süre önce gözlerini kaybeden Stephanie, küçük bir çocukken kurduğu peri masalı düğününe geçtiğimiz günlerde kavuştu.

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Düğün için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Düğün yeri Glasshouse Dağları manzaralı teyzesinin evinin bahçesi seçilmiş. Çünkü genç kadın gözleri görüyorken bu manzaraya oldukça tutkunmuş. Törende gelinin en sevdiği çiçekler davetiyelere dağıltıldı gelecekte bugünü hatırlayabilmesi için her yer değişik objeler ve yağlar konuldu. Ve tüm davetliler gözlerini gelini anlayabilmek için bağladı.

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Bugüne en özel kılansa düğün için tutulan fotoğrafçı James'in yaptığı sürprizdi. James, gelini mutlu edebilmek ve bugünü hatırlayabilmesi için tam 12 ay düşünmüş. Fotoğrafçı düğünde yer alan kokuları, objeleri, kumaşları ve düğünde yer alan sesleri düğün albüme eklemeyi başarmış.

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İyi insanların olduğunu bilmek, kalbimizi ısıtan hikayeleri okumak dünyayı daah aydınlık bir yer yaptığı bir gerçek.

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Anahtar Kelimeler:
Stephanie Agnew James Day

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