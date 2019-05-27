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Görme engelli kuzeni için sensörlü cihaz üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 12:34 | Son Güncelleme

BOLU'da, lise öğrencisi Abdulkadir Topaç (17), görme engelli kuzeni Ali Topaç'ın (22) yoldaki engelleri fark edememesi nedeniyle rahat yürümesini sağlayacak cihaz geliştirdi.

Görme engelli kuzeni için sensörlü cihaz üretti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, lise öğrencisi Abdulkadir Topaç (17), görme engelli kuzeni Ali Topaç'ın (22) yoldaki engelleri fark edememesi nedeniyle rahat yürümesini sağlayacak cihaz geliştirdi. Abdulkadir Topaç'ın kuzeni için tasarladığı cihaz, yoldaki engellere yaklaşıldığında sensörler aracılığıyla uyarıda bulunuyor. Topaç, cihazın geliştirilmesi için destek bekliyor.
Bolu'da İzzet Baysal Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi elektrik-elektronik bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Abdulkadir Topaç, doğuştan görme engelli olan ve sadece ışığı algılayan amcasının oğlu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ali Topaç'ın üniversiteye gidip gelirken zorlandığını fark etti. Kuzeninin duvara çarptığını gören Abdulkadir Topaç, onun için bir cihaz tasarlamayı planladı. 6 aylık çalışma sonucu öğretmenlerinin de desteğiyle, engellere yaklaşıldığında sesle uyarı veren cihazı geliştirdi. Gözlük kutusuna yerleştirilen sensörle çalışan cihaz sayesinde Ali Topaç, artık engellere takılmadan sokağa çıkıp rahatlıkla okuluna gidebiliyor.
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN DESTEK BEKLİYORLAR
Topaç'ın geliştirdiği cihaz engele yaklaştığında sesli uyarı vererek görme engelli kişilerin nesnelere çarpmasının önüne geçiyor. Ali ve Abdulkadir Topaç, cihazın daha da geliştirilerek görme engelli bireylerin kullanımına sunulması için destek bekliyor.
'8 AYDIR KULLANIYORUM DESTEK BEKLİYORUZ'
Kuzeninin kendisi için geliştirdiği cihazı 8 aydır kullandığını anlatan Ali Topaç, "Ben bunu yaklaşık 8 aydır kullanıyorum. Önceden hayatımı idame ettirirken çok zorluk çekiyordum beyaz bastonla. Çünkü her engeli bastonla fark edemiyorum. Bu cihaz engele yaklaştığım zaman çift ses veriyor. Benim çarpmamı engelliyor. Kendimi böylece tüm somut cisimlerden korumuş oluyorum. Böyle bir faydasını gördüm. Tüm görmeyenler buradan tavsiye ediyorum. Bizden bunu talep edebilirler. Bunu örnek olarak yaptık ama bunun devamını yapma imkânımız var. Bizden istedikleri takdirde Türkiye'nin her tarafına ulaştırabiliriz. Geliştirmeye de açık bir cihaz zaten. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Bileklik ve boyunluk olarak kullanılabilir. Bu şekilde kullanılırsa daha rahat edeceğiz. Bu yüzden destek bekliyoruz" dedi.
Cihazı yapan Abdulkadir Topaç, "Ağabeyimin birkaç defa duvara çarptığını gördüm. Elini, kolunu, başını duvara çarptı. Onu düşünerek bölümümle alakalı bir cihaz yapmak istedim. Cihazın yapımı 6 ay sürdü. Daha da geliştirmeye çalışıyorum. Daha küçük boyutlara getirilip daha kullanışlı hale getirmek istiyorum. Kesinlikle hata şansı yok cihazın. Ağabeyim de kullandığı için gözlemini yaptık. Dünyadaki ve Türkiye'deki tüm görme engelliler için kullanılabilecek bir cihaz olduğu için destek bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Görme engelli kuzeni için sensörlü cihaz ürettiGörme engelli kuzeni için sensörlü cihaz ürettiGörme engelli kuzeni için sensörlü cihaz ürettiGörme engelli kuzeni için sensörlü cihaz üretti

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