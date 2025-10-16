Görmeyi özlemiştik! 90’lardan günümüze geri dönen moda akımları

1. Mini etek



90'lar deyince akla mini eteklerin gelmemesi neredeyse imkansız... Özellikle Britney ya da Cher Horowitz’in mini etek kombinleri anında gözümüzün önünde beliriyor. Günümüzde ise yeniden trend olan mini etekler özellikle sokak modasını yansıtmak için çok cool bir seçim.

2. Düz ya da bol paça kotlar



Dar pantolonların dönemi artık kapandı! 90'larda oldukça moda olan straight-leg ve baggy jeans'ler dolapta yine yerini aldı. Üstüne mini bir crop ile de o kadar tarz duruyor ki, her gün giysek bile asla bıktırmıyor. Altına da spor ayakkabı ile kombin tamam!

3. Grunge ve flanel gömlekler



90’ların grunge ruhu geri döndü! Gömlek giymeyi sevenler bu müjdeli habere çok sevinecek çünkü sokakta üç kişiden ikisinde artık ekoseli gömlekler görmek mümkün. Nasıl kombinlerseniz kombinleyin çok şık duruyor, üstelik giymek için rockçı olmak da şart değil...

4. Slip dress ve transparan katmanlar



İp askılı ve saten elbiseler 90'lardan günümüze kadar gelen yıldız parçalardan bir tanesi. Minimal bir parça olsa bile, her türlü kombinde göz alıcı olmayı başarıyor. Kombininize göre ister şık, ister spor şekilde de kombinleyebiliyorsunuz.

5. Kargo pantolon



Kargo pantolonlar da bu listede kesinlikle olması gereken parçalardan biri. Özellikle küçük çantalar tekrar moda olduğundan beri, şu günlerde cebe her şeyden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Kargo pantolonlar da bu işlevi tam olarak yerine getiriyor.

6. Chunky sneakers



Eskiden yüzüne bile bakılmayan kalın tabanlı ayakkabılar artık "Ben de varım!" diyor... Sokakta sneakers dışında ayakkabı giymeyen kalmadı bile diyebiliriz. Rahat, havalı ve dikkat çekici olmaları nedeniyle her kombine uyum sağlamaları da büyük bir rahatlık.

7. Choker kolyeler



Görüntüsü ile kombini harika bir şekilde tamamlayan ve farklı modelleri ile her tarza hitap eden choker kolyeler de tekrar gündem olmuş durumda. Basit bir tişörtle bile kullanıldığında 90’ların o asi havasını yakalamak mümkün.

8. Denim-denim kombinasyonları



Bir zamanlar gözümüze fazla abartı gelen denim kombinleri şimdi tekrardan havada kapılıyor! Bizce doğru kombinledindiğinde oldukça şık olan tarzlardan bir tanesi. Farklı tonlardaki denim parçaları bir araya getirerek nostaljik bir görüntü yaratın.

9. Mini omuz çantaları



Artık kocaman çantalar yerine kombinle uyumlu küçük çantalar tercih ediliyor. Bu da bizi bizi 25 sene geriye, baget çantaların oldukça popüler olduğu 90'lara hızlı bir yolculuk yaptırdı. Minimal görüntüleri ve rengarenk çeşitleriyle artık herkesin dolabında...

10. Leopar ve hayvan desenleri



Cesaret isteyen ama giyene anında karizma katan hayvan desenleri, bu sezonun en iddialı trendlerinden biri. Doğru kombinlendiğinde o kadar havalı duruyor ki, anında dikkat çekici bir hale geliyor. Kısacası bu desenler "Ben buradayım!" demenin farklı bir yolu...