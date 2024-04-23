Görsel zeka testi: Yalnızca kartal gözlü insanlar gizli meyveleri 1 dakikada bulabiliyor!

Görsel dikkat testleri, zihinsel keskinliği ve görsel algıyı ölçmek için kullanılmaktadır. Çözerken hem eğlendiren hem de dikkat seviyenizi ölçmenize yarayan bu testler oldukça seviliyor. Aşağıdaki resimde alışveriş yapan insanlar ve yerel dükkanlar yer alıyor. Ancak bu resimde gizlenen 5 meyve yer alıyor. Resimdeki gizli meyveleri yalnızca keskin görüşe sahip kişiler hızlıca bulabiliyor. Peki, siz bu testi kaç saniyede çözdünüz?

GÖRSEL ZEKA TESTİ

Bu testte yerel kahve dükkanı, çiçekçi ve fırın gibi alışveriş mekanları ve ellerinde alışveriş poşetleri olan insanlar yer alıyor. Sizlerden istenen ise resimde gizlenen gizli meyveleri en kısa sürede bulmanız. Unutmayın gizli meyveler tam 5 adet olmalı. Sadece kartal gözlü insanlar bu görseldeki gizli 5 meyveyi 1 dakika içerisinde bulabiliyor. Peki, siz gizli meyveleri kaç saniyede buldunuz? Cevaplara aşağıda yer alan görselden ulaşabilirsiniz.

TESTİN CEVABI

Hem eğlendiren hem de hafızayı çalıştıran bu test görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneği gerektiriyor. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

Testteki gizli meyvelerden ilki olan elma resmin üst köşesinde yer alan çiftin elindeki poşette yer alıyor. Muz ve çilek çiçek standındaki çiçeklerin arasında gizli. Mor üzümler market tabelasının sağ üst köşesinde yer alırken son meyve olan şeftali ise resmin en altında yer alan fırın standının önündeki sepetin içerisinde yer alıyor.









