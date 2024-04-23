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    4. Görsel zeka testi: Yalnızca kartal gözlü insanlar gizli meyveleri 1 dakikada bulabiliyor!

    Görsel zeka testi: Yalnızca kartal gözlü insanlar gizli meyveleri 1 dakikada bulabiliyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    23.04.2024 07:37
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    Görsel zeka testleri, beyin aktivitesini ve görsel algıyı değerlendirmek için kullanılan etkili araçlardan biridir. Bazı testler oldukça zorlu olabilir. Görsel keskinlik ve dikkat seviyesi, birçok alanda başarı için önemli faktörlerdir ve bu tür testler, bu becerilerin ölçülmesine yardımcı olabilir. Aşağıdaki resimde yer alan 5 gizli meyveyi bulabilmeniz için yalnızca 1 dakikanız var. Test ve cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    Görsel dikkat testleri, zihinsel keskinliği ve görsel algıyı ölçmek için kullanılmaktadır. Çözerken hem eğlendiren hem de dikkat seviyenizi ölçmenize yarayan bu testler oldukça seviliyor. Aşağıdaki resimde alışveriş yapan insanlar ve yerel dükkanlar yer alıyor. Ancak bu resimde gizlenen 5 meyve yer alıyor. Resimdeki gizli meyveleri yalnızca keskin görüşe sahip kişiler hızlıca bulabiliyor. Peki, siz bu testi kaç saniyede çözdünüz?

    GÖRSEL ZEKA TESTİ

    Bu testte yerel kahve dükkanı, çiçekçi ve fırın gibi alışveriş mekanları ve ellerinde alışveriş poşetleri olan insanlar yer alıyor. Sizlerden istenen ise resimde gizlenen gizli meyveleri en kısa sürede bulmanız. Unutmayın gizli meyveler tam 5 adet olmalı. Sadece kartal gözlü insanlar bu görseldeki gizli 5 meyveyi 1 dakika içerisinde bulabiliyor. Peki, siz gizli meyveleri kaç saniyede buldunuz? Cevaplara aşağıda yer alan görselden ulaşabilirsiniz.

    Ekran görüntüsü 2024-04-23 072101

    TESTİN CEVABI

    Hem eğlendiren hem de hafızayı çalıştıran bu test görsel algıyı ve detaylara odaklanma yeteneği gerektiriyor. Test sonuçları, hızlı düşünme yeteneğinin yüksek zeka ile ilişkilendirildiği üzerinde yapılan araştırmalarla destekleniyor.

    Testteki gizli meyvelerden ilki olan elma resmin üst köşesinde yer alan çiftin elindeki poşette yer alıyor. Muz ve çilek çiçek standındaki çiçeklerin arasında gizli. Mor üzümler market tabelasının sağ üst köşesinde yer alırken son meyve olan şeftali ise resmin en altında yer alan fırın standının önündeki sepetin içerisinde yer alıyor.

    Ekran görüntüsü 2024-04-23 072118

    Vitrin


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    test Göz zihin
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