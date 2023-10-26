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  4. Görünce şaşkınlığını gizleyemedi! 'Görünmez diyorlardı bir de... Al işte' Hemen telefonuna sarıldı

Görünce şaşkınlığını gizleyemedi! 'Görünmez diyorlardı bir de... Al işte' Hemen telefonuna sarıldı

26.10.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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DKMP tarafından Yeşilova ilçesindeki Eşeler Dağı’na bırakılan ’kızıl geyik’, Tefenni ilçesinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. İlk kez geyik gördüğünü söyleyen vatandaşın şaşkınlığı ise gözden kaçmadı. Vatandaşın şaşkınlığını "Tefenni’de geyik görünmez diyorlardı bir de, al işte" sözleriyle ifade etmesi dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz haftalarda DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Burdur İl Şube Müdürlüğü görev alanında bulunan Yeşilova ilçesi Eşeler Dağı Çatkılı mevkiinde bulunan Yaban Hayvanı yerleştirme sahasına 7 kızıl geyik bırakılmıştı.

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"TEFENNİ'DE GEYİK GÖRÜNMEZ DİYORLARDI, AL İŞTE"

Doğaya bırakılan geyiklerden bir tanesi Tefenni ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülerdi. Dağlık arazide geyiğe rastlayan vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

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Cep telefonu kamerasıyla geyiği görüntüleyen vatandaş, “Tefenni’de ilk defa görüyorum ben geyiği. Tefenni’de geyik görünmez diyorlardı, bir de al işte” sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. (İHA)

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Burdur geyik

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