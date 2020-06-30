HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görünce şaşkınlık yaşadı! Kayseri'deki hayvan iskeletinin ne olduğu ortaya çıktı

Görünce şaşkınlık yaşadı! Kayseri'deki hayvan iskeletinin ne olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kayseri'de bir kuaförün evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi’nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

'DERİSİ YÜZDE 90 ORANINDA SAĞLAM KALMIŞ'

Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, "Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor" dedi.
İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, "Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim" ifadelerini kullandı.
İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise şunları ifade etti:
"Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi."

En Çok Okunan Haberler

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Polis baskınıyla kurtarıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Alarma geçilmişti! Herkese test yapıldı, vakalar çok yükseldi

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan maske kararı!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu' düzenlendi

İlginizi Çekebilir

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

12 milyon TL harcandı, çürümeye terk edildi

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Kahvehane önündeki namazla ilgili yeni gelişme!

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

Sosyal medya bu görüntü konuşuyor! Emniyet'ten açıklama

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Diğer Haberler
Bataklık Operasyonu'nda son dakika gelişmesi! Çetin Gören Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi

Çetin Gören Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan asker uğurlamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Koca, 'Giderek daha fazla rastlıyoruz' diyerek uyardı

Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Halkbank personel alımı başvurusu başladı! İşte Banko hizmetleri asistanı başvuru şartları

Topkapı Sarayı’ndaki restorasyonla ilgili açıklama

Topkapı Sarayı’ndaki restorasyonla ilgili açıklama

ODTÜ’lü İrem’in ölümü davasında karar! 4 yıl hapis cezası verildi

ODTÜ’lü İrem’in ölümü davasında karar!

Kapadokya’da sıcak hava balon turları 1 Ekim’e kadar ertelendi

Tatil planı yapanlar dikkat! 1 Ekim’e kadar ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.