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Görüntüler büyük tepki çekmişti: Ambulansa düğün konvoyu engeli! Emniyetten ve Bakan Koca'dan peş peşe açıklama

31.07.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da ambulansın geçişi sırasında yaşananlara ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve büyük tepki çekmişti. Düğün konvoyu nedeniyle ambulansın geçişine izin verilmediğinin görüldüğü olayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımla olaya tepki göstererek vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulundu.

Görüntüler büyük tepki çekmişti: Ambulansa düğün konvoyu engeli! Emniyetten ve Bakan Koca'dan peş peşe açıklama

Ankara'da bir düğün konvoyu sebebiyle ambulansın geçemediğinin görüldüğü olayla ilgili görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda tepki gelmişti. Olaya ilişkin, ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

EMNİYET DUYURDU! 10 SÜRÜCÜYE CEZA

Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır."

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Fahrettin Koca
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