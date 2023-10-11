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Görüntüler dehşete düşürmüştü! Kan donduran işkence için mahkemeden dikkat çeken karar

11.10.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Antalya'da berber çırağı M.A. (14), çalıştığı berberin kedisine şiddet uyguladı. Dehşete düşüren o anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kediyi dakikalarca tekmeleyip duvara ve yere çarpan M.A. hakkında mahkemenin verdiği karar ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Kan donduran işkence için mahkemeden dikkat çeken karar

Dehşete düşüren olay, 4 Ekim'de, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Bulvarı'ndaki berberde meydana geldi. Mehmet Yiğit, 2 yıl önce sahiplenip, 'Çakıl' adını verdiği ve çalıştığı berber salonunda beslediği kedisinin tırnağının kırık olduğunu fark etti. Kedinin genel durumunun iyi olmadığını gören Yiğit, şüphelenip darbedildiği düşüncesiyle iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

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Yiğit, kayıtlarda, Çıraklık Meslek Okulu öğrencisi olan ve meslek edinmek için yanında çalışan M.A.'nın kediye işkenceye varacak davranışlarda bulunduğunu gördü. M.A.'nın, 5 dakika 22 saniyelik güvenlik kamerası kaydında kaçan kediyi yakalayıp, arka odaya götürüp defalarca darbettiği görüldü. Aralıklı süren olayda M.A. kediyi 10'dan fazla kez duvara ve yere fırlattı, 50 kez de tekme attı.

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Mehmet Yiğit, durumu polise bildirip M.A.'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.A., psikolog eşliğinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Yaşının küçük olması nedeniyle dosyasına gizlilik kararı konulan M.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuksuz yargılanma kararıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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