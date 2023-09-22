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Görüntüler gündem olmuştu! Bebek sahilinde cinsel ilişki davasında dikkat çeken karar

22.09.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek sahilinde geçtiğimiz yıl Carmen Maria T. ile Özgür Kavi gündüz vakti herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası Özgür Kavi tutuklandı. Mahkeme, tutuklu yargılanan Özgür Kavi'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verirken, Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığında akıl hastası olup olmadığının tespiti için rapor alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Bebek sahilinde cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Özgür Kavi getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Carmen Maria T. ise duruşmaya gelmedi. Söz verilen sanık Özgür Kavi tahliyesini talep etti.

KADIN BULUNURSA AKIL SAĞLIĞI İÇİN HASTANEYE YATIRILACAK

Mahkeme heyeti, mağdure-sanık Carmen Maria T. hakkındaki yakalama kararının beklenmesine, yakalandığında akıl hastası olup olmadığının tespiti için rapor alınması için akıl ve ruh hastalıkları hastanesine yatırılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza atması koşuluyla sanık Özgür Kavi'nin tahliyesine karar verdi. Hakim, duruşmada Kavi'ye adli kontrol hükümlerine uymadığı takdirde yeniden tutuklanacağını da hatırlattı.

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19 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, mağdur-sanık Carmen Maria T'nin "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor. Sanığın, akıl hastalığı nedeniyle bu suçtan hapis cezası verilmeyip yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması öngörülen iddianamede, diğer sanık Özgür Kavi'nin, "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "Hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlarından 6 aydan 19 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Bebek Sahili

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