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  4. Görüntüler tepki çekmişti! O sürücüye para cezası verildi

Görüntüler tepki çekmişti! O sürücüye para cezası verildi

17.12.2023 00:58 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa'da lastik yakarak drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Polisin incelemesinden sonra kimliği tespit edilerek yakalanan T.E.'ye 23 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Görüntüler tepki çekmişti! O sürücüye para cezası verildi

Gaziosmanpaşa Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkisinde otomobili ile lastik yakan ve drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, görüntülerin sosyal medyada yer alması ile birlikte çalışma başlatıldı.

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Kimliği belirlenerek yakalanan T.E'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Drift yapmak', 'Kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak', 'Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak', 'Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak' maddelerinden toplam 23 bin 400 TL idari para cezası verildi.

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Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan T.E. hakkında ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan adli işlem yapıldı.

(DHA)


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