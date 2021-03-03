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Görüntüleri ABD yayınladı: İşte Kuzey Kore'nin 'nükleer sırrı'

03.03.2021 14:29 | Son Güncelleme:
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Görüntüleri ABD yayınladı: İşte Kuzey Kore'nin 'nükleer sırrı'

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore ile ilgili çok çarpıcı bir iddia geldi. Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore’nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Pyongyang yönetimi tarafından inşa edildiği iddia edilen yeni nükleer tesisler uydudan görüntülendi.

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore’nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Pyongyang yönetimi tarafından inşa edildiği iddia edilen yeni nükleer tesisler uydudan görüntülendi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Vermont eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’ndeki uzmanlar, Kuzey Kore’nin Kusong kenti yakınlarındaki Yongdoktong’da yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti.

Söz konusu yeni nükleer tesislerin gizli bir tünel sayesinde diğer tesislere bağlantı yolu için kullanıldığı ifade edildi. Askeri üssün uydudan çekilen fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, “Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, Aralık 2019'a kadar geçen bir çift tünel girişini ve Şubat 2021'de görülebilen yeni bir bina benzeri yapıyı gösteriyor” dedi.

“NÜKLEER SİLAH ÜRETMEYE VE DEPOLAMAYA DEVAM”

CNN International’a konuşan ABD istihbaratı yetkilisi, Yongdoktong’da bulunan askeri binaların Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını depoladığı tesisler olduğunu ifade etti. Uzmanlar, Kuzey Kore’nin nükleer silah üretmeyi sürdürdüğünü ve ürettiklerini depolamaya devam ettiğini aktardı. Amerikan medyası, Pentagon’un henüz bu konuda bir açıklama yapmadığını duyurdu.

BİDEN’IN ‘KUZEY KORE POLİTİKASI’ HENÜZ BİLİNMİYOR

ABD medyası, Başkan Joe Biden’ın Kuzey Kore politikasına ilişkin net bir tutum sergilenmediğini ve atacağı adımların bilinmediğini aktardı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore'nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor” ifadelerine yer vermişti.

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