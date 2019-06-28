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Görüntüsü çirkin balık iskorpite ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:18 | Son Güncelleme

 ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli, içi lezzetli olarak bilinen iskorpit balığı, kilogramı 20 liradan satılıyor.

Görüntüsü çirkin balık iskorpite ilgi

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, dışı zehirli, içi lezzetli olarak bilinen iskorpit balığı, kilogramı 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, balığın hamsi, palamut, istavrit gibi lezzetli olduğunu söyleyerek, “Bazı vatandaşlar bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar” dedi.
Karadeniz'de av sezonunun sona ermesinin ardından kıyı balıkçıları tarafından avlanan iskorpit, yaz aylarında tezgâhlarda en çok tüketilen balık oldu. Görünüşü ile insanların dokunmaya bile korktuğu dışı zehirli içi lezzetli olarak bilinen iskorpit, kilosu 20 liradan satılıyor. Balıkçı Tuncay Yazgan, dikenleri nedeniyle insanların ellemeye çekindiği iskorpitin lezzeti dolayısıyla vatandaşın yaz aylarında en çok tükettiği balık türü olduğunu söyledi
İskorpit balığının hamsi gibi özel müşterileri olduğunu ifade eden Yazgan, "Denizin dibinden avlanan iskorpitin sırtlarında uyuşturucu zehirleri vardır. Bunları temizleyerek derilerini soyarak satışa sunuyoruz. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından en çok tüketilen balık türü. Hamsi, palamut, istavrit gibi çok tüketilen balıklardan çok daha lezzetlidir. Bazı vatandaşlar çocukların gelişimi için bu balığın çorbasını yaparak içiriyorlar” dedi.

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Görüntüsü çirkin balık iskorpite ilgiGörüntüsü çirkin balık iskorpite ilgiGörüntüsü çirkin balık iskorpite ilgiGörüntüsü çirkin balık iskorpite ilgi

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