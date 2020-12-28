Göz alıcı parlaklık, kusursuz dokunuş: Atlas kumaş nedir? Özellikleri nelerdir?

Atlas kumaşı ipek ve pamuk ipliklerden özel bir dokuma tekniği ile dokunarak üretilen lüks ve şık bir kumaş türüdür. Sert bir yapıya sahiptir, aynı zamanda yumuşak ve pürüzsüz bir dokusu vardır. Bu yazımızda yalnızca giyim sektöründe değil, ev tekstili ve ev dekorasyonunda da sıklıkla kullanılan atlas dokuma hakkında bilgiler bulabilirsiniz.

Atlas Kumaşının Özellikleri Nelerdir? Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Atlas kumaş oldukça hassas bir üründür. Bu yüzden dikiş sırasında ustası tarafından işlem görmezse kusurları çok kolay yansıtır. Ayrıca aldığınız ürünü kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde temizlemek ürünün zarar görmemesi açısından çok önemlidir. Lüks giyimin ve göz alıcı ev dekorasyonlarının öncüsü olan bu kumaşlar şık görünümünün yanı sıra başka özelliklerinden dolayı da tercih edilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda listelenen atlas kumaş özelliklerini inceleyebilirsiniz:

En ayırt edici özelliği, pürüzsüz bir yüzeye ve dokunuşa sahip olmasıdır.

Yumuşaktır; bu nedenle gecelik ve çarşaf gibi ürünlerin kullanımında mükemmel bir his yaşatır.

Pürüzsüz ve yumuşak olmasından dolayı kaygandır.

Parlaktır; dokuma tekniğinden dolayı düz ve yumuşak bir yüzey sahip olması kusursuz ve şahane bir parlaklığa neden olur.

Elastik bir yapısı vardır; bu nedenle kolaylıkla kırışmaz ve kolay ütülenir.

Hassas bir kumaştır; fakat dikilmesi kolaydır.

Genellikle desensiz, düz renkler kullanılır.

Lüks ve kalitelidir.

Dayanıklı ve sağlamdır.

Nefes alabilir özelliği vardır, vücut ısısını korur.

Doğal bir ürün olduğu için alerjik reaksiyonlara neden olmaz.

Atlas Kumaşı Nasıl Üretilir?

Atlas kumaş nedir sorusundan sonra en çok merak edilen konulardan bir diğeri de bu kumaşın hangi ürünlerde kullanıldığıdır. Atlas, Uygurlar ve Tacikistanlılar tarafından geleneksel bir dokuma yöntemi ile üretilmiştir. Ancak ham maddesi Güney Asya’da üretilir. Atlas kumaşı aslında aynı ismi taşıyan bir tür güve böceğinin ürettiği ipek bir iplikle dokunur. Güney Asya’da endemik olarak bulunan ve literatürdeki ismi ‘Attacus atlas’ olarak geçen bu güve türünün boyutu yetişkin bir insan elini geçecek kadar büyüktür. Tıpkı ipek böceği gibi kendine has atlas ipeği üretir. Ancak atlas ipeği ipek böceğinin ürettiği dokudan daha farklıdır. Kırık iplikler şeklinde salgılanır ve klasik ipeğe göre daha dayanıklıdır. Atlas dokuma sırasında atlas ipeğinin yanı sıra pamuklu iplikler de kullanılabilir. Bu kumaş türü geleneksel, küçük atölyelerde üretilebildiği gibi seri üretim yapan fabrikalarda da üretilir. Renkli ürünler elde etmek için fabrikasyon üretimlerde hazır boya kullanılır. Geleneksel üretimlerde ise bitkisel boyalar ve dayanıklılığı artırmak için özel katı yağlardan yararlanılır.