Göz alıcı parlaklık, kusursuz dokunuş: Atlas kumaş nedir? Özellikleri nelerdir?

Atlas kumaşı ipek ve pamuk ipliklerden özel bir dokuma tekniği ile dokunarak üretilen lüks ve şık bir kumaş türüdür. Sert bir yapıya sahiptir, aynı zamanda yumuşak ve pürüzsüz bir dokusu vardır. Bu yazımızda yalnızca giyim sektöründe değil, ev tekstili ve ev dekorasyonunda da sıklıkla kullanılan atlas dokuma hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Atlas kumaş oldukça hassas bir üründür. Bu yüzden dikiş sırasında ustası tarafından işlem görmezse kusurları çok kolay yansıtır. Ayrıca aldığınız ürünü kullanım kılavuzuna uygun bir şekilde temizlemek ürünün zarar görmemesi açısından çok önemlidir. Lüks giyimin ve göz alıcı ev dekorasyonlarının öncüsü olan bu kumaşlar şık görünümünün yanı sıra başka özelliklerinden dolayı da tercih edilir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıda listelenen atlas kumaş özelliklerini inceleyebilirsiniz:
Atlas kumaş nedir sorusundan sonra en çok merak edilen konulardan bir diğeri de bu kumaşın hangi ürünlerde kullanıldığıdır. Atlas, Uygurlar ve Tacikistanlılar tarafından geleneksel bir dokuma yöntemi ile üretilmiştir. Ancak ham maddesi Güney Asya’da üretilir. Atlas kumaşı aslında aynı ismi taşıyan bir tür güve böceğinin ürettiği ipek bir iplikle dokunur. Güney Asya’da endemik olarak bulunan ve literatürdeki ismi ‘Attacus atlas’ olarak geçen bu güve türünün boyutu yetişkin bir insan elini geçecek kadar büyüktür. Tıpkı ipek böceği gibi kendine has atlas ipeği üretir. Ancak atlas ipeği ipek böceğinin ürettiği dokudan daha farklıdır. Kırık iplikler şeklinde salgılanır ve klasik ipeğe göre daha dayanıklıdır. Atlas dokuma sırasında atlas ipeğinin yanı sıra pamuklu iplikler de kullanılabilir. Bu kumaş türü geleneksel, küçük atölyelerde üretilebildiği gibi seri üretim yapan fabrikalarda da üretilir. Renkli ürünler elde etmek için fabrikasyon üretimlerde hazır boya kullanılır. Geleneksel üretimlerde ise bitkisel boyalar ve dayanıklılığı artırmak için özel katı yağlardan yararlanılır.
Bu kumaş ile öncelikle kadınlara yönelik elbiseler yapılmış ancak daha sonra erkekler için de kıyafet üretiminde sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde kadınlar için; iç giyim, gecelik, gelinlik, elbise, etek, gömlek, eşarp, fular ve bluz gibi ürünlerde kullanılır. Özellikle iç giyim ve gecelik kategorisinde kullanılabilecek en iyi kumaş türlerinden biri atlastır. Cildinizin rahat etmesi için hassas ve nefes alabilir kumaş kullanılması çok önemlidir. Atlastan yapılmış geceliğinizin yumuşaklığı ile derin ve konforlu bir uyku uyuyabilirsiniz. Atlas kumaş elbiseler ise hem günlük yaşantınızda hem de özel günlerinizde tercih edebileceğiniz ürünlerdir. Atlas, abiye ve gelinlik sektöründeki en gözde kumaşlardan biridir. Cildinizin üzerinde zahmetsizce dökülecek bu narin elbiseler sizi son derece zarif gösterir. Bu tercihinizle elbisenin ışıltısını yansıtan mükemmel bir imaja sahip olabilirsiniz. Farklı bir stile sahip olmak için atlas kumaş pantolon modellerine de dolabınızda yer açabilirsiniz. Özel bir akşam yemeğinde, şık davetlerde, açılışlarda ve hatta ofisinizde böyle bir pantolon tercih ederek maskülen ve aynı zamanda elegan bir stile sahip olabilirsiniz. Erkek giyiminde ise gömlekten kravata ve pijamaya kadar çeşitli ürün gruplarında sıklıkla kullanılır. Bunun yanı sıra çocuk giyiminde de tercih edilen bir kumaştır.
Atlas, giyim sektörü dışında perde, nevresim, yastık kılıfı gibi ev tekstili ürünlerinde de günümüzde sıklıkla tercih edilir. Nevresimlerde atlas kullanımı, sadelik ve minimalizmi yansıtırken, perdelerde genellikle avangart modellerde tercih edilir. Ancak son yıllarda minimalist stil ev dekorasyonunu da etkilediği için bu kumaşları sade stillerde de görmek mümkündür. İyi bir uyku için yumuşak dokuda ve doğal kumaşların kullanıldığı nevresim ve çarşaflar çok önemlidir. Atlas, doğal yapısıyla vücudunuzun nefes almasına destek olarak terlemenizi engeller. Yumuşak dokusuyla ise konforlu bir uyku deneyimi elde edebilirsiniz. Ayrıca kolay kırışmaması ütü problemini azaltarak pratik kullanım sağlar. Sadece ipekten üretilmiş kumaşlar tercih edebileceğiniz gibi pamuk karışımı olan pamuk-saten nevresim ve çarşaf takımlarını da seçebilirsiniz. Yatak odası dışında da evinizde bu kumaştan yapılmış ürünlere yer verebilirsiniz. Örneğin atlastan yapılmış bir runner romantik akşam yemeklerinizde masanızın konsepti için iyi bir tamamlayıcı olur. Ayrıca salon takımlarınızda kırlent ve yastık kılıfı olarak da atlas dokumaları tercih edebilirsiniz. Sade bir oturma grubunuz varsa atlas dokuma ile kaplanmış bir kırlent salonunuzun havasını kolaylıkla değiştirecektir. Bu ürün avangart oturma gruplarının ise doğal bir tamamlayıcısı olur.
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